ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Посолството на САЩ с коментар за американските самолети на летище "Васил Левски"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:47Коментари (0)626
© Facebook
България оказва подкрепа на САЩ с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса. Това се казва в позиция на американското посолство в България за bTV. По-рано в социалните мрежи се появиха снимки на американски военни самолети на летище "Васил Левски“.

"Република България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA) в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане“, допълват от посолството.

В своя Facebook профил бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев публикува снимки от Терминал 1 на летището в София и написа, че на него има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. По негови думи те са на път за Иран и "явно там ще става много горещо много скоро“.

Новият министър на външните работи Надежда Нейнски заяви пред журналисти, че е изискала информация относно американските самолети в България и когато се научи нещо, ще информира.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е п...
12:37 / 19.02.2026
Проф. Павлов: Левски изобщо не е предаден, поп Кръстю е невинен
10:59 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снего...
12:46 / 19.02.2026
Йотова след положената клетва на кабинета "Гюров": Това не е мой ...
10:55 / 19.02.2026
Турист е изчезнал в Стара планина, тече мащабна спасителна операц...
10:54 / 19.02.2026
Служебният кабинет "Гюров" положи клетва в парламента 
10:54 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Поскъпване на хранителните продукти
ДЮШ на Марица
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: