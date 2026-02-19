Посолството на САЩ с коментар за американските самолети на летище "Васил Левски"

© Facebook България оказва подкрепа на САЩ с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса. Това се казва в позиция на американското посолство в България за bTV. По-рано в социалните мрежи се появиха снимки на американски военни самолети на летище "Васил Левски“.



"Република България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA) в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане“, допълват от посолството.



В своя Facebook профил бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев публикува снимки от Терминал 1 на летището в София и написа, че на него има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. По негови думи те са на път за Иран и "явно там ще става много горещо много скоро“.



Новият министър на външните работи Надежда Нейнски заяви пред журналисти, че е изискала информация относно американските самолети в България и когато се научи нещо, ще информира.