Последна информация за пребития полицейски шеф в Русе
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:43Коментари (1)1166
©
Състоянието на пребития старши комисар Николай Кожухаров остава без промяна. Той продължава да бъде в интензивното отделение на болница "Канев“.

Четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе, остават за постоянно в ареста. Това реши вчера Окръжният съд в града. Сред задържаните е и 15-годишен непълнолетен, за когото такава мярка се налага само в изключителни случаи. Докато родителите им отхвърлят вината, един от обвиняемите твърди, че те са били провокирани.

Окръжният съд в Русе наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ и на четиримата обвиняеми за побоя над старши комисар Николай Кожухаров. Според магистратите има достатъчно доказателства на този етап от разследването. Като мотиви за решението си съдът изтъкна, че младежите са демонстрирали арогантно поведение и липса на респект, след като са разбрали, че срещу тях стои директорът на полицията.

Подчертано беше, че нападението е извършено на публично място, пред множество свидетели, сред които и деца. От репортажа става ясно, че освен семейството на комисар Кожухаров, свидетели на инцидента са били и неговият съсед Георги Димитров, детето му и съпругата на полицая.

Пред медиите в съдебната зала един от обвиняемите, Кирил Гочев, представи различна версия за случилото се. Той твърди, че е шофирал с 40 км/ч, но колата му била по-шумна. Според него, съседът на полицейския шеф се е стреснал, изскочил е пред автомобила и е започнал да ги псува. "Казвам, че не ми се занимават с проблеми, извиняваме се, при което единият човек тръгва да ме удря през прозореца на колата. И оттам вече стана боят“, заяви Гочев, припомня Nova.


