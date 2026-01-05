ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Поредно земетресение в България
Трусът е от 19:23 в понеделник и е на около 7 км от град Сандански. Магнитудът е бил 2,1 по Скалата на Рихтер, а дълбочината му е 10 км. Данните са на НИГГГ към БАН.
Точно час по-късно - в 20:22 е регистриран още един трус в региона, но на територията на Република Северна Македония, на около 20 км от границата с България, в близост до Струмица. Неговата сила е 2,5 по скалата на Рихтер.
Припомняме, че две земетресения разлюляха страната ни на 2 януари, и двете в близост до Благоевград. Тогава силата им беше доста по-висока - 3,7 и 3,3.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 842
|
|предишна страница [ 1/141 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Системата за влизане/излизане на ЕС започва да се прилага на всич...
19:27 / 05.01.2026
Експерт от КЗП: Има поскъпване във фризьорските салони
19:31 / 05.01.2026
Бизнесмен към жените: Ако си падате по плазмодии и червеи, Феликс...
14:37 / 05.01.2026
Гроздан Караджов: 3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева ...
15:11 / 05.01.2026
МВнР с предупреждение за Сърбия
13:53 / 05.01.2026
Репликата на продавачите: Шефът така нареди
13:33 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS