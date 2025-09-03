Полицаите убили арестувания в Казанлък с юмруци и ритници

© БТА Окръжна прокуратура-Стара Загора внесе обвинителен акт спрямо Борис Тодоров и Димитър Иванов, полицейски служители. Те са предадени на съд за това, че на 26.02.2025 г. в Казанлък, обл. Стара Загора, съучастие като съизвършители умишлено умъртвили Даниел Кискинов, на 47 г. Убийството е извършено от полицейски орган при изпълнение на службата и по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Престъплението е квалифицирано по чл. 116, ал. 1 т. 2 и т.6, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2 от Наказателния кодекс.



На 26 февруари 2025 г. бил подаден сигнал на тел. 112 за извършена кражба на велосипед в Казанлък. На място пристигнали полицейски служители, сред които Борис Тодоров и Димитър Иванов. Те установили, че велосипедът се намира в коридора на къщата на Кискинов. Пред полицаите той отрекъл да го е вземал, бил неспокоен, но не проявил агресия към тях, нито съпротива.



Въпреки това ескалирало напрежение, при което Борис Тодоров и Димитър Иванов започнали да нанасят удари с юмруци и ритници по тялото на Кискинов. Те продължили да го бият и след като му поставили белезници. В резултат на побоя Кискинов получил тежка гръдна и коремна травма, множество счупвания на ребра, увреждане на вътрешни органи и кръвоизлив, вследствие на което починал в болнично заведение.



Двамата обвиняеми са с взета мярка за неотклонение "задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Стара Загора.