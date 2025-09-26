ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почти зимни температури на хоризонта
През повечето дни от новата седмица ще се задържи предимно облачно, в понеделник се повишава вероятността за валежи на повече места из цялата страна, а във вторник и сряда превалявания ще има само на отделни места и ще са слаби.
В четвъртък в Западна България отново се повишава вероятността за валежи на повече места и по-значителни по количество. Вятърът ще отслабне още, но ще запази посоката си от североизток. Застудяването ще продължи и от вторник до края на периода максималните температури в по-голямата част от страната ще са около 15°.
