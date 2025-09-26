Почти зимни температури на хоризонта

© През почивните дни ще има значителна облачност. На отделни места, главно в Западна България и югоизточните райони ще има и слаби валежи. Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България временно силен от североизток. Температурите ще се понижат още и в неделя минималните ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 16° и 21°.



През повечето дни от новата седмица ще се задържи предимно облачно, в понеделник се повишава вероятността за валежи на повече места из цялата страна, а във вторник и сряда превалявания ще има само на отделни места и ще са слаби.



В четвъртък в Западна България отново се повишава вероятността за валежи на повече места и по-значителни по количество. Вятърът ще отслабне още, но ще запази посоката си от североизток. Застудяването ще продължи и от вторник до края на периода максималните температури в по-голямата част от страната ще са около 15°.