Почина журналистът Борислав Банев

© Facebook Днес е починал журналистът Борислав Банев. За кончината му съобщи Ники Кънчев в социалната мрежа, научи Plovdiv24.bg.



Банев е бил редактор редица водещи медии за култура и лайфстайл.



В пътя на Борислав Банев стоят телевизия ММ, където е водещ на новините, списанията "Егоист", EGO и Vice, в които е редактор. Писал е и в редица портали за култура като Boyscout.



Ето какво гласи публикацията на Ники Кънчев:



"Боби, Боби, Боби!



Един от най-пъргавите умове-бръсначи на тази територия наоколо.



Няма да забравя какво си гледал като тийнеджър в Разград, нито пък статиите ти в "Егоист" и навсякъде другаде, уникалният ти музикален вкус!



Сбогом, моето момче!



Почивай в мир, Борислав Банев!"



Борислав Банев е роден в Разград и е завършил там Математическата гимназия. Неговият съученик и бивш главен редактор на в. "Дума“ Йордан Мичев съобщава, че поклонението ще бъде във вторник, 25 ноември, 13:00 ч. в София, в храм "Св. Св. Кирил и Методий“, ул. "Царица Елеонора" 6, в кв. "Бъкстон“.