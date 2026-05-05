От Българския земеделски народен съюз (БЗНС) съобщиха за кончината на Величко Велев - фигура, свързвана с младежкото участие в съпротивителни структури срещу комунистическия режим в България в началото на 50-те години на XX век.

Величко Велев е роден на 18 март 1933 г. в Бояна, София, в заможно и образовано семейство. Баща му е бил собственик на ресторант в централната част на столицата и е развивал търговска дейност с ценни книжа и недвижими имоти.

След политическите промени след 9 септември 1944 г., семейството му, по негови разкази и свидетелства, губи имуществото си в резултат на национализация и конфискации. В различни спомени от периода се посочва, че семейството преживява тежки материални лишения и социален натиск.

Според публикувани сведения и разкази, Велев се включва още като ученик в мрежи, свързвани с т.нар. горянско движение - нелегална въоръжена съпротива срещу комунистическата власт в България през 40-те и 50-те години. Той е имал контакти с групи в различни региони на страната и е подпомагал дейности, свързвани със съпротивата, включително разпространение на информация и логистична подкрепа, сочат исторически свидетелства за периода.

През април 1951 г. Величко Велев е задържан от органите на тогавашната Държавна сигурност. По негови разкази, както и според публикувани документи и свидетелства, следствието е било съпроводено с тежки условия на изолация и физически натиск.

По-късно той е изпратен в лагера в Белене, където остава без конкретно определен срок. Според различни свидетелства от лагерния период, условията там са били изключително тежки, с принудителен труд, недохранване и суров климат.

След излизането си от лагерната система, Велев е бил обект на периодични проверки и ограничения, характерни за лица, свързвани с политически репресирани групи. Според публикувани спомени, той не е получил възможност за висше образование или свободно професионално развитие в годините на социалистическия период.

До последните си дни Велев остава активен в обществения живот и свързан със съюзната дейност. Едно от последните му значими дела е участието му в платформата "Белене“, където записва своите спомени – свидетелства за репресиите и цената на свободата.

Погребението на Величко Велев ще се състои на 9 май 2026 г. от 13.00 ч. в Боянските гробища.