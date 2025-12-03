ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Искра Димитрова
Д-р Димитрова завършва кинознание във ВГИК, Москва, където през 1975 г. защитава дисертация. След завръщането си в България посвещава професионалния си път на филмовото изкуство. Работила е като изкуствовед в Българската национална филмотека и като редактор в списанията "Филмови новини“ и "Филм“. Участвала е в национални художествени комисии и журита на практически всички български кинофестивали.
Дълги години д-р Искра Димитрова е главен редактор на сайта на Съюза на българските филмови дейци, където със своята компетентност и безкомпромисен професионализъм допринася за развитието на филмовата критика и публичния диалог за киното. Тя беше член на Съюза на българските филмови дейци (СБФД) и на Съюза на българските журналисти (СБЖ).
През 2019 г. получава специалната награда на София филм фест за значимия си принос към българската кинематография, а това е признание, което отразява дългогодишната ѝ отдаденост към изследването, популяризирането и подкрепата на киното.
До последно д-р Димитрова активно следеше новите филми и присъстваше на събития във филмотечно кино "Одеон“, място, което тя особено ценеше.
С кончината ѝ българската филмова общност губи уважаван критик, прецизен изследовател и човек с неподправена страст към седмото изкуство.
