© Почина 38-годишната Силвия Стоянова, която просълзи света с историята си. Италианката с български корени е известна в Милано с инициативите си, посветени на хората с увреждания.



Страдаща от мускулна дистрофия жена води цяла година битка, за да присъства на концерта на Тейлър Суифт на 13 юли в столицата на модата.



Силвия е родена в София, но на осемгодишна възраст се премества да живее в Италия. Споделя, че любовта ѝ към музиката, театъра, киното и изкуството се дължат на нейната майка Руми. Определяше себе си като творческа и страстно обичаща писането, а именно чрез тази своя страст се доближава до текстовете на песните на Тейлър Суифт.



Нейната любов към певицата и желанието ѝ да присъства на неин концерт, станаха двигател на най-известната ѝ кауза – борбата за достъпност на хората с увреждания.



Заедно с Лиза Милани и Глория Гаго тя съавторства книгата Swifties opera omnia (писма до Тейлър Суифт от нейните фенове), издадена през ноември 2024 г.



През 2023 г. Силвия събра над 40 000 подписа в платформата Change.org с петицията: "И италианците с увреждания имат право да присъстват на концерта на Тейлър Суифт“.



След инициативата ѝ последваха интервюта, телевизионни репортажи и статии в медиите. В апела си тя обяснява, че въпреки закупен VIP билет за 300 евро, не ѝ е било позволено да влезе заради липса на достъпна зона за хора в инвалидни колички.



Стоянова настояваше организаторите да преразгледат подхода си – не само за този концерт, а и за бъдещи събития, така че никой човек с увреждане да не бъде повече дискриминиран и да може да изживее мечтата си. Тя предложи да се изгради допълнително пространство за хора с увреждания, като заяви ясно: "Не сме хора втора категория.“



Благодарение на нейната настойчивост Силвия успя да присъства на концерта, а нейната борба се превърна в начало на по-широк обществен разговор за достъпността и равните права.