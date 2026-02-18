По искане на Сарафов: ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

© Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание на Владимир Николов, административен ръководител на Окръжна прокуратура - Плевен. Решението предвижда освобождаването му от длъжност като административен ръководител заради допуснати нарушения.



Въпреки това, решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.



Припомняме, че още през май прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов. Тя беше поискана от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.