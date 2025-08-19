ИЗПРАТИ НОВИНА
Плажовете по Черноморието опустяха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:37
Туристите, почиващи по Българското Черноморие, днес пропускат плажуването и денят минава в графата "нулеви". Причината - лошо време. Облаци са надвиснали над морските ни курорти. На юг от Бургас вали дъжд, на север е само облачно. По този начин се сбъднаха прогнозите на синоптиците за разваляне на времето.

Според НИМХ утре ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.

В четвъртък ще е предимно слънчево. Ще се появи вятър от южната четвърт и ще започне бързо затопляне. В петък вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усили, дневните температури в много райони ще надхвърлят 35°, а на отделни места ще достигат 37°-38°.


baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 27 мин.
0
 
 
Тъкмо ще спестят някой лев.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

