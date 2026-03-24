ТЕЦ "Бобов дол“ започва планов ремонт, с който ще бъде финализиран цялостният цикъл по мащабна реконструкция на съоръженията в централата. Дейностите са част от последователна програма за модернизация, насочена към повишаване на ефективността и постигане на по-добри екологични показатели. Ремонтната програма вече беше предоставена на РИОСВ, като в нея са подробно описани всички планирани за календарната година дейности, свързани с качеството на атмосферния въздух (КАВ). Тя е естествено продължение на започналите още през 2025 г. процеси и има за цел цялостна рехабилитация на ключови съоръжения в централата. Планираните дейности обхващат три основни направления и ще се реализират в три последователни етапа в периода до 30 септември. Най-мащабната част от програмата е плановият ремонт на Блок 1, който ще се изпълнява в рамките на 120 дни и се очаква да приключи до края на септември.
"С този ремонт на практика завършваме един дълъг процес по модернизация на централата. Инвестирахме целенасочено в обновяване на съоръженията, за да постигнем по-добри екологични показатели и по-висока ефективност. Това е ключова стъпка към трансформацията на ТЕЦ "Бобов дол“ и адаптацията ни към съвременните изисквания в енергетиката“, коментира инж. Стойнев - директор на централата.
Очакванията са след приключване на ремонтните дейности да бъде отчетено значително подобрение в екологичните параметри и оптимизиране на производствените процеси. Паралелно с това се създава и техническа възможност за внедряване на газови съоръжения.
До края на 2027 г. централата планира да започне разпалване на природен газ, който да замени използвания до момента мазут, или да бъде в непосредствена готовност за този преход. Това е важна стъпка към по-устойчив и гъвкав енергиен микс, както и към намаляване на въглеродния отпечатък на производството.
С изпълнението на тази програма ТЕЦ "Бобов дол“ затвърждава ангажимента си към екологичните стандарти и устойчивото развитие, като се позиционира като модернизираща се енергийна мощност в контекста на прехода към по-чиста енергия.
Планов ремонт затваря цикъла и подготвя ТЕЦ "Бобов дол" за внедряване на природен газ
Опасни заболявания сред животните близо до границата ни с Гърция: Властите у нас прилагат мерки
10:21
Петко Петков: Русия е била против всяко българско движение, което води до самостоятелно освобождение
10:03
Прогноза за 24 март
08:14
