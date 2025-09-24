ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пламен Узунов осъди прокуратурата, получава 100 хиляди лева
Автор: Вилислава Ветренска 12:08Коментари (1)310
©
Съветникът на президента по правни въпроси Пламен Узунов осъди прокуратурата заради това, че е бил незаконно обвинен. Поради тази причина ще му бъде изплатено обезщетение в размер на 100 000 лв., научи "Фокус"

Причината - пуснати чатове в публичното пространство между Пламен Узунов и Пламен Бобоков с интерпретации. Съдът е приел, че по този начин прокуратурата и Иван Гешев (по това време главен прокурор) са нарушили презумпцията за невиновност като в публичните си изяви главният прокурор е обявил за виновен Узунов без това да бъде официално. 

Прокуратурата впоследствие сама прекратява делото. По този начин се оказва, че демонстративното влизане за претърсване в президентството през лятото на 2020 година и задържането на Пламен Узунов, и воденото на разследване срещу него са на практика незаконни и са му причинили сериозни вреди.

Здравословното му състояние се е влошило, името му е било уронено, престижът му на държавен служител от най-високите нива на държавната йерархия - също. 

Неоснователно е бил лишен от допуск до класифицирана информация, от ловното си оръжие и възможност да ловува, забранено му е било да пътува в чужбина и това е затруднило служебните му функции на президентски секретар по правни въпроси. 

Съдът е приел, че това публично опозоряване и обвинение в тежки престъпления, които не е извършил, са довели Пламен Узунов до високи нива на стрес и до тежки хронични заболявания, които трябва да бъдат контролирани доживот.

Решението гласи: "Направените изявления, включително послания в смисъл, че прокуратурата ще продължи действията си за разследване и ангажиране на наказателна отговорност на лица "независимо от служебното им положение, социален статус и политическа принадлежност“, целящи според текста "възстановяване на доверието в правосъдието и преодоляване на разбирането за недосегаемост на определени лица“, съдът преценява като несъвместими с изискването на ЕСПЧ публичната информираност да бъде осъществявана без внушаване на вина. Подобно въздействие е засилено и чрез публичното изявление на Главния прокурор по повод на конкретния случай, както и чрез допуснатото словесно определяне на ищеца като "съветник по корупция и правни въпроси“, впоследствие определено като "лапсус“, но последвано от коментар: “Ние показваме мрежа от зависимости - политически на всички нива... Не могат да се правят компромиси за това, че един е част от президенството... Колкото повече работим, толкова повече ще излиза от мрежата от зависимости". Тези изявления създават впечатление за предопределеност на вина".

Решението може да се обжалва пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.


Още по темата: общо новини по темата: 258
08.11.2023 Пламен Узунов осъди прокуратурата: ВКС потвърди решението на апелативния
съд
08.02.2023 Адв. Емилия Недева за случая "Узунов – Бобоков": Не остана принцип от "Римска харта" на европейските прокурори, който гл. прокурор Гешев и спецпрокуратурата да не са нарушили
06.02.2023 Прокуратурата прекрати разследването срещу Пламен Бобоков и Пламен Узунов
30.12.2021 Пламен Узунов и Пламен Бобоков осъдиха прокуратурата заради бавното развитие нa дeлoтo им
13.05.2021 Янаки Стоилов поиска проверка на твърденията на Светослав Илчовски
10.05.2021 Миню Стайков за твърденията на Илчовски: Нямам сестра
предишна страница [ 1/43 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
За какво да плащаме всички ние за този боклук????
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Журналист: Куцо, кьораво и сакато вари ракия, а "майсторите" изпо...
09:28 / 24.09.2025
Доц. Кунчев: Ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
09:35 / 24.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:42 / 24.09.2025
Двама се сбиха с чукове в центъра на Велико Търново, причината - ...
09:14 / 24.09.2025
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е послед...
09:08 / 24.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от ...
08:52 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Женски футбол
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: