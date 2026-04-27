България прави решителна стъпка към въвеждането на национална депозитна система, която предвижда всяка пластмасова бутилка или метален кен да се продават с допълнителна такса, подлежаща на връщане. Потребителите ще получават сумата обратно в евро, след като предадат празната опаковка в специално обособени пунктове в търговската мрежа.

Новите правила са залегнали в промени в Закона за управление на отпадъците, публикувани за обществено обсъждане. За разлика от досегашните кампании за събиране, парите от депозита няма да бъдат обвързани с последваща покупка, а ще се изплащат директно на гражданите.

Законопроектът предвижда създаването на национален депозитен оператор, който ще управлява процеса. Това е втори опит за въвеждане на системата, след като предишен проект беше отхвърлен от бранша заради идеите държавата да бъде единствен оператор. Новият модел коригира този подход, като залага на споделена отговорност.

Основни акценти в новата система:

Първоначално ще се събират пластмасови бутилки и метални кенове до 3 литра, а на по-късен етап – и стъклени бутилки. Размерът на таксата ще бъде определен от оператора така, че да е достатъчно висока, за да стимулира връщането, но не толкова, че да откаже купувачите. Депозит няма да се начислява в заведенията, където напитките се консумират на място и бутилките остават в обекта.Търговците ще бъдат длъжни да участват в системата и да осигурят точки за обратно приемане на опаковките.

Въвеждането на тази мярка е наложено от регламент на ЕС, който изисква най-малко 80% разделно събиране до 2026 г. Към момента България е далеч от тези нива, а съществуващите системи за сортиране не дават нужния резултат. Според екоминистерството депозитната система е единственият начин да се спре масовото изхвърляне на пластмаса в природата и общия боклук, пише "Сега".

Чрез финансовия стимул държавата се надява да създаде лична мотивация у потребителите и да постигне европейските стандарти за чистота на околната среда.