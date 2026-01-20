ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Петър Витанов: Разделението в България не е идейно - Радев очаква подкрепа както отляво, така и отдясно
Автор: Цоня Събчева 22:18Коментари (0)114
©
Струва ми се, че Радев беше оставен без право на избор. През годините, въпреки огромните обществени очаквания към негово реално участие във властта, той предостави възможността за излизане от кризата на политическите партии, настоящите на същите, които обаче демонстрираха неспособност за справяне с тази криза и на практика изборът се сведе до това дали искаме още от същото или може да бъде предложена реална алтернатива. Така коментира оставката на президента Румен Радев ръководителят на Делегацията на българските социалисти в предишния мандат на Европейския парламент Петър Витанов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.

Според него, ако президентска партия се появи, това ще вдигне избирателната активност с над 30%. Появата на такава партия би била "очистваща" за изборния процес и би намалила влиянието на купения вот.

"За президента Радев говорят от деца до старци. Вчера не знам как издържа електропреносната мрежа. Всички гледаха обръщението. Децата ни, които учат в столични гимназии, говорят за това. И мисля, че това е обществена тема № 1, което само по себе си предполага висок изборен резултат, реполитизацията на обществото", каза още Витанов.

Електоралната подкрепа към Румен Радев би дошла от изключително широк обществен спектър – отляво, отдясно и от центъра. Основен източник на този вот ще бъде натрупаното разочарование и отвращение на голяма част от гражданите към досегашната политическа класа, което вероятно ще се превърне в силен наказателен вот в полза на президента, смята гостът.

По думите му, поради липсата на достатъчно време за регистрация на изцяло нова политическа партия и дългите съдебни процедури, най-вероятният сценарий за участие в избори е чрез коалиция с вече съществуващи и регистрирани партии. 

"Самият факт, че Радев очаква подкрепа както отляво, така и отдясно, говори, че разделението в България не е идейно. Голямото разделение в България и големият разлом е между мафията и хората", коментира още Витанов.

По-важни от конкретните партньори са тематичните и конституционни мнозинства за борба с корупцията, демонтаж на сегашния управленски модел и поправки в Конституцията. ПП–ДБ се разглежда като вътрешно разнородна коалиция, в която има както нагласи за сътрудничество с Радев, така и ориентация към ГЕРБ, но реални разговори засега са далечни. "Възраждане“ е изключена като партньор за управление заради радикалния си профил, но е възможно взаимодействие по отделни конституционни теми, обясни Витанов.


Още по темата: общо новини по темата: 32
20.01.2026 »
20.01.2026 »
20.01.2026 »
20.01.2026 »
20.01.2026 »
20.01.2026 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Стартовата учителска заплата се увеличава
21:16 / 20.01.2026
Масови уволнения във фирми, Инспекцията по труда наложи глоби
20:55 / 20.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори...
20:35 / 20.01.2026
Сплашване заради сигнал за купуване на гласове: Мъж бе пребит от ...
20:48 / 20.01.2026
Част от кафемашините продължавали да работят само с левове заради...
19:31 / 20.01.2026
Харизанов: Радев ще вземе гласове и ще ощети тези, които го подкр...
19:35 / 20.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Процедурата за избор на нов главен прокурор
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: