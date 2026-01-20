© Струва ми се, че Радев беше оставен без право на избор. През годините, въпреки огромните обществени очаквания към негово реално участие във властта, той предостави възможността за излизане от кризата на политическите партии, настоящите на същите, които обаче демонстрираха неспособност за справяне с тази криза и на практика изборът се сведе до това дали искаме още от същото или може да бъде предложена реална алтернатива. Така коментира оставката на президента Румен Радев ръководителят на Делегацията на българските социалисти в предишния мандат на Европейския парламент Петър Витанов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.



Според него, ако президентска партия се появи, това ще вдигне избирателната активност с над 30%. Появата на такава партия би била "очистваща" за изборния процес и би намалила влиянието на купения вот.



"За президента Радев говорят от деца до старци. Вчера не знам как издържа електропреносната мрежа. Всички гледаха обръщението. Децата ни, които учат в столични гимназии, говорят за това. И мисля, че това е обществена тема № 1, което само по себе си предполага висок изборен резултат, реполитизацията на обществото", каза още Витанов.



Електоралната подкрепа към Румен Радев би дошла от изключително широк обществен спектър – отляво, отдясно и от центъра. Основен източник на този вот ще бъде натрупаното разочарование и отвращение на голяма част от гражданите към досегашната политическа класа, което вероятно ще се превърне в силен наказателен вот в полза на президента, смята гостът.



По думите му, поради липсата на достатъчно време за регистрация на изцяло нова политическа партия и дългите съдебни процедури, най-вероятният сценарий за участие в избори е чрез коалиция с вече съществуващи и регистрирани партии.



"Самият факт, че Радев очаква подкрепа както отляво, така и отдясно, говори, че разделението в България не е идейно. Голямото разделение в България и големият разлом е между мафията и хората", коментира още Витанов.



По-важни от конкретните партньори са тематичните и конституционни мнозинства за борба с корупцията, демонтаж на сегашния управленски модел и поправки в Конституцията. ПП–ДБ се разглежда като вътрешно разнородна коалиция, в която има както нагласи за сътрудничество с Радев, така и ориентация към ГЕРБ, но реални разговори засега са далечни. "Възраждане“ е изключена като партньор за управление заради радикалния си профил, но е възможно взаимодействие по отделни конституционни теми, обясни Витанов.