ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пенсионерка: Дано ни дадат пари за Коледа, че да си купим малко свинско, банани и нещо сладко
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:44Коментари (0)515
©
Коледните добавки за пенсионерите тази година са под сериозен въпрос. Причината - липсват пари в бюджета, които да отидат за този жест към тях.

Въпреки това управляващите още не са дали категоричен отговор дали ще зарадват възрастните хора.

С 600 лева пенсия Марияна Стефанова живее с надежда, че и тази Коледа ще получи добавка към парите си.

"Дa си купим и ние нещо като другите. Ето, сега трябва да ходя да си взимам лекарства, с тая пенсия ще ми останат само 100 лева, мога ли с тия 100 лева да карам до декември месец, не мога да карам, плащам си ток, плащам си водата, всичко си плащам, никой нищо ми не дава, а съм сама“, казва тя пред bTV.

"Плодове ще си купя, портокали, такива неща, за Нова година, и ще си купя някакво месо да си направя“, допълва още пенсионерката.

Съседката ѝ Милка е на 85 години. Тя не помни откога не е получавала подкрепа за Коледа, тъй като пенсията й е 700 лева и все остава под чертата. 

Цял живот е работила като стругар. Мечтата ѝ за коледна добавка не е по-различна от тази на Марияна:

"Ами нещо малко свинско, мандарини, банани, нещо сладко, ама да има и някоя мръвчица. Да се погрижат и за нас, ние ги избираме тия депутати“.

Управляващите все още не могат да дадат категоричен отговор ще има ли добавки и тази Коледа.

"Отсега не може да се твърди, пари няма, дали ще има добавка или няма да има е въпрос на политическо решение. Бюджетът е на минус, моите опасения дори са, че не на минус 3%, а много повече. И това ще го видим в изпълнението на бюджета. Когато не ти стигат парите с много, дали не стигат с още малко, това малкото изглежда много“, каза Делян Добрев в предаването "Тази събота и неделя“.

За момента няма и калкулация колко би струвала на хазната коледна добавка.

Миналата година по коледните празници управляваше служебното правителство на Димитър Главчев. Тогава коледни добавки получиха пенсионерите под линията на бедност - по 100 лева. През 2023 г. изобщо не се взеха добавки - тогава финансов министър беше Асен Василев, който аргументира това решение с увеличението на пенсиите за всички. През 2022 г. Гълъб Донев беше служебен премиер и кабинетът му раздаде по 70 лева на всички пенсионери.


Още по темата: общо новини по темата: 621
15.11.2025 »
13.11.2025 »
11.11.2025 »
10.11.2025 »
29.10.2025 »
26.10.2025 »
предишна страница [ 1/104 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Минчева: Частният, а не общественият сектор генерира приходи
09:58 / 17.11.2025
Милен Велчев: Изкуственият интелект навлиза, населението намалява...
09:34 / 17.11.2025
Голяма промяна предстои с болничните листове от догодина
09:23 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроце...
08:54 / 17.11.2025
Строги проверки на личните документи при превалутиране на левове ...
08:37 / 17.11.2025
Важно за всички, които получават българска пенсия и живеят в чужб...
08:29 / 17.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
21:48 / 15.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Снукър в Пловдив
Икономическа зона "Тракия"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: