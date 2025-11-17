ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пенсионерка: Дано ни дадат пари за Коледа, че да си купим малко свинско, банани и нещо сладко
Въпреки това управляващите още не са дали категоричен отговор дали ще зарадват възрастните хора.
С 600 лева пенсия Марияна Стефанова живее с надежда, че и тази Коледа ще получи добавка към парите си.
"Дa си купим и ние нещо като другите. Ето, сега трябва да ходя да си взимам лекарства, с тая пенсия ще ми останат само 100 лева, мога ли с тия 100 лева да карам до декември месец, не мога да карам, плащам си ток, плащам си водата, всичко си плащам, никой нищо ми не дава, а съм сама“, казва тя пред bTV.
"Плодове ще си купя, портокали, такива неща, за Нова година, и ще си купя някакво месо да си направя“, допълва още пенсионерката.
Съседката ѝ Милка е на 85 години. Тя не помни откога не е получавала подкрепа за Коледа, тъй като пенсията й е 700 лева и все остава под чертата.
Цял живот е работила като стругар. Мечтата ѝ за коледна добавка не е по-различна от тази на Марияна:
"Ами нещо малко свинско, мандарини, банани, нещо сладко, ама да има и някоя мръвчица. Да се погрижат и за нас, ние ги избираме тия депутати“.
Управляващите все още не могат да дадат категоричен отговор ще има ли добавки и тази Коледа.
"Отсега не може да се твърди, пари няма, дали ще има добавка или няма да има е въпрос на политическо решение. Бюджетът е на минус, моите опасения дори са, че не на минус 3%, а много повече. И това ще го видим в изпълнението на бюджета. Когато не ти стигат парите с много, дали не стигат с още малко, това малкото изглежда много“, каза Делян Добрев в предаването "Тази събота и неделя“.
За момента няма и калкулация колко би струвала на хазната коледна добавка.
Миналата година по коледните празници управляваше служебното правителство на Димитър Главчев. Тогава коледни добавки получиха пенсионерите под линията на бедност - по 100 лева. През 2023 г. изобщо не се взеха добавки - тогава финансов министър беше Асен Василев, който аргументира това решение с увеличението на пенсиите за всички. През 2022 г. Гълъб Донев беше служебен премиер и кабинетът му раздаде по 70 лева на всички пенсионери.
