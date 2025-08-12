Пенсионери: Някои стоки са поскъпнали със 100 процента. Вече не купуваме мляко, за да има царевица за децата

© Потребителската кошница у нас е поскъпнала с 1 лев за седмица, като средната ѝ стойност вече достига 98 лева. Увеличението не е свързано с въвеждането на еврото, а основно с по-високите цени на плодовете, зеленчуците и свинското месо. Това сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).



Най-сериозно за периода са поскъпнали краставиците, лимоните, доматите и свинското месо. На едро цената на краставиците се е повишила с 27 стотинки и в момента е малко под 2 лв./кг. В магазините обаче те се предлагат почти два пъти по-скъпо, а на столичния пазар "Иван Вазов“ – близо 6 лева за килограм, което е трикратно увеличение спрямо цената на едро.



Въпреки че ДКСБТ отчита "пазарно равновесие“, потребителите усещат сериозно натоварване на бюджета.



"100 процента поскъпване на някои стоки. Аз съм с пенсия и ако уцеля промоция, това е спасението“, споделя пред БНТ Ангелина Георгиева от София.



Според Албена Петрова от столицата, част от повишенията са обясними с лошата година за реколтата от плодове и зеленчуци.



"Горещото време влияе на неритмичното предлагане, особено при зеленчуците. При плодовете реколтата е по-малка. Изменението на кошницата е с 1 лев спрямо миналата седмица, но само преди две седмици беше 101 лева“, обясни председателят на ДКСБТ Владимир Иванов.



Според седмичния отчет, на едро са поевтинели прасковите, морковите и дините. При млечните продукти има леки понижения на цените на едро – например кашкавалът е с 18 стотинки по-евтин (17.30 лв./кг). В търговската мрежа обаче цената му остава значително по-висока – около 23.70 лв./кг.



Киселото и прясно мляко, както и сиренето, отчитат поскъпване.



"С три внучета през лятото бюджетът ни е много натоварен. Даже мляко не купуваме, за да има царевица за децата. Сиренето беше по-евтино, сега е 12.90 – 13.90 лв. в различните магазини“, споделя Христина Ламбева от Русе.



Връзка с еврото няма



Някои потребители смятат, че цените растат превантивно заради очакваното въвеждане на еврото. Според ДКСБТ обаче подобна връзка не се наблюдава.



"Нямаме тенденция на пазара, продиктувана от въвеждане на еврото. Причините са други“, подчерта Владимир Иванов.