ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пенсионери: Някои стоки са поскъпнали със 100 процента. Вече не купуваме мляко, за да има царевица за децата
Най-сериозно за периода са поскъпнали краставиците, лимоните, доматите и свинското месо. На едро цената на краставиците се е повишила с 27 стотинки и в момента е малко под 2 лв./кг. В магазините обаче те се предлагат почти два пъти по-скъпо, а на столичния пазар "Иван Вазов“ – близо 6 лева за килограм, което е трикратно увеличение спрямо цената на едро.
Въпреки че ДКСБТ отчита "пазарно равновесие“, потребителите усещат сериозно натоварване на бюджета.
"100 процента поскъпване на някои стоки. Аз съм с пенсия и ако уцеля промоция, това е спасението“, споделя пред БНТ Ангелина Георгиева от София.
Според Албена Петрова от столицата, част от повишенията са обясними с лошата година за реколтата от плодове и зеленчуци.
"Горещото време влияе на неритмичното предлагане, особено при зеленчуците. При плодовете реколтата е по-малка. Изменението на кошницата е с 1 лев спрямо миналата седмица, но само преди две седмици беше 101 лева“, обясни председателят на ДКСБТ Владимир Иванов.
Според седмичния отчет, на едро са поевтинели прасковите, морковите и дините. При млечните продукти има леки понижения на цените на едро – например кашкавалът е с 18 стотинки по-евтин (17.30 лв./кг). В търговската мрежа обаче цената му остава значително по-висока – около 23.70 лв./кг.
Киселото и прясно мляко, както и сиренето, отчитат поскъпване.
"С три внучета през лятото бюджетът ни е много натоварен. Даже мляко не купуваме, за да има царевица за децата. Сиренето беше по-евтино, сега е 12.90 – 13.90 лв. в различните магазини“, споделя Христина Ламбева от Русе.
Връзка с еврото няма
Някои потребители смятат, че цените растат превантивно заради очакваното въвеждане на еврото. Според ДКСБТ обаче подобна връзка не се наблюдава.
"Нямаме тенденция на пазара, продиктувана от въвеждане на еврото. Причините са други“, подчерта Владимир Иванов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Жълт код за опасни горещини в няколко области
07:57 / 12.08.2025
Първо видео от безумието на АМ "Тракия"
21:07 / 11.08.2025
Капитан Николай Илиев е загинал при катастрофата в Ямболско
20:54 / 11.08.2025
Пожарът край Сунгурларе е овладян
20:48 / 11.08.2025
Тежка катастрофа затвори част от магистрала "Тракия": Два автомоб...
20:15 / 11.08.2025
16-годишният Даниел, който помага на пожарникари и доброволци: Ма...
20:23 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS