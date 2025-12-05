ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пенсионер за коледните добавки: Лелеее, как ще ги изхарча тези пари за 30 дни
Сред тях е и 74-годишният Фахредин Шевкедов от Сливо поле, Русенско. Пенсионерът получава минимална пенсия от 630,50 лева, но е решен, че няма да похарчи нито лев от добавката за себе си.
"Трябва да видя, че са дошли, иначе не вярвам. Ако дойдат – лелеее, как ще ги изхарча тези пари за 30 дни! Ще станат общо 750 лева“, шеговито разказва той пред "Телеграф“.
Въпреки трудностите, възрастният мъж ще раздели сумата между трите си внучки:
"Ще им дам по 40 лева. Да знаят, че ги давам от душа.“
Подобна е ситуацията и при много възрастни хора в страната. 72-годишната Искра Станишева от Благоевград, която получава 620 лева пенсия, признава, че разчита на добавката, за да подсигури по-пълна празнична трапеза.
"Справяме се благодарение на пенсията на съпруга ми. Но всичко поскъпна – сметки, храна, лекарства. Заделяме по малко и за внуците, за друго не стига“, казва тя.
Средствата ще отидат за коледни продукти, които иначе не може да си позволи – свински пържоли, ядки и лакомства за внуците.
Промяната в графика се прави заради предстоящите почивни дни около Нова година, за да получат всички пенсионери своите средства навреме за празниците.
