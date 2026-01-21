Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Доналд Тръмп

© Призовавам президентът Радев незабавно да я внесе в Народното събрание, където тя да бъде гласувана и след това да бъде предадена на Министерски съвет за да осъществи последващите стъпки, за присъединяването на страната към Съвета за мир. Това каза лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски във връзка с получуното писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп, с което се отправя покана България да се присъедини към страните-основателки на инициирания от американския президент Съвет за мир.



Според него за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони.



И допълни: "Като политически лидер аз настоявам страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред".