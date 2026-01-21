ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пазарен анализатор: Споразумението с Меркосур е малък светъл лъч
"Имаме нужда от това споразумение, и това е малък светъл лъч на фона на продължаващото геополитическо напрежение, имаме нужда от свободни пазари. Аз лично смятам, че това е една от доста малкото стъпки в правилната посока, които ЕС прави в последните вече много години по отношение на реалния стандарт на живот и подобряването на условията, в които сме потребителите,“ посочи той и добави, че тази стъпка все още не е достатъчна на фона на огромните други регулации, които има в ЕС.
Гостът обясни още, че всъщност производството на реални стоки и услуги е това, което означава стандарт на живот. И тъй като европейският бизнес и най-вече производството въз основа на колосални регулации, скъпа енергия, бюрократични пречки, всъщност се изнася от десетилетия от Европа, зависимостта на Европа от Китай се предпоставя и създава от самата Европа. "Европа е напълно зависима от Китай по отношение на редкоземните минерали. Нещо повече, Европа е напълно зависима и от внос на енергия. От друга страна сме напълно зависими за петрол, газ, за какво ли още не, и нещо повече, ние сме зависими от сравнително по-скъп газ. Така че няма как, особено пък бързо, Европа да понижи зависимостта си от Китай,“ убеден е Василев.
По думите на икономиста едва ли потенциалната сделка с Меркосур и създаването на безмитна зона биха могли да компенсират негативите от митата, които Тръмп налага на европейските страни.
"САЩ е много голям търговски партньор на Европа и реално ние ще трябва по някаква форма да увеличим значително износа към другите части на света, което не става чак толкова лесно,“ каза той и посочи, че тепърва ще се оценяват реалните резултати от това решение на американския президент.
"Моето лично допускане е, че няма да се стигне до война в Гренландия. По-скоро може би президентът Тръмп ще постигне някаква форма на сделка или поне ситуация, която ще опита да продаде на своите избиратели като успешно сключена сделка. Но шансът за война е малък. За мен важно би било въпросът с митата да се разреши, за да имаме доколкото се може по-свободна търговия,“ допълни анализаторът.
