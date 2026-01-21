ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пазарен анализатор: Споразумението с Меркосур е малък светъл лъч
Автор: Цоня Събчева 20:14Коментари (0)1
©
Основната причина за острите реакции срещу споразумението с Меркосур в Европа е недоброто разбиране на икономическите принципи и за начина, по който свободната търговия работи. Определени групи от обществото вярват, че създаването на бариери пред търговията им помага. Всъщност, то вреди и на тях, и най-вече на потребителите, които плащаме цената под формата на по-малък избор на стоки или по-скъпи стоки, което е по-често наблюдаващото се, когато има бариери пред търговията. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС икономистът и пазарен анализатор Даниел Василев.

"Имаме нужда от това споразумение, и това е малък светъл лъч на фона на продължаващото геополитическо напрежение, имаме нужда от свободни пазари. Аз лично смятам, че това е една от доста малкото стъпки в правилната посока, които ЕС прави в последните вече много години по отношение на реалния стандарт на живот и подобряването на условията, в които сме потребителите,“ посочи той и добави, че тази стъпка все още не е достатъчна на фона на огромните други регулации, които има в ЕС.

Гостът обясни още, че всъщност производството на реални стоки и услуги е това, което означава стандарт на живот. И тъй като европейският бизнес и най-вече производството въз основа на колосални регулации, скъпа енергия, бюрократични пречки, всъщност се изнася от десетилетия от Европа, зависимостта на Европа от Китай се предпоставя и създава от самата Европа. "Европа е напълно зависима от Китай по отношение на редкоземните минерали. Нещо повече, Европа е напълно зависима и от внос на енергия. От друга страна сме напълно зависими за петрол, газ, за какво ли още не, и нещо повече, ние сме зависими от сравнително по-скъп газ. Така че няма как, особено пък бързо, Европа да понижи зависимостта си от Китай,“ убеден е Василев.

По думите на икономиста едва ли потенциалната сделка с Меркосур и създаването на безмитна зона биха могли да компенсират негативите от митата, които Тръмп налага на европейските страни.

"САЩ е много голям търговски партньор на Европа и реално ние ще трябва по някаква форма да увеличим значително износа към другите части на света, което не става чак толкова лесно,“ каза той и посочи, че тепърва ще се оценяват реалните резултати от това решение на американския президент.

"Моето лично допускане е, че няма да се стигне до война в Гренландия. По-скоро може би президентът Тръмп ще постигне някаква форма на сделка или поне ситуация, която ще опита да продаде на своите избиратели като успешно сключена сделка. Но шансът за война е малък. За мен важно би било въпросът с митата да се разреши, за да имаме доколкото се може по-свободна търговия,“ допълни анализаторът.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Президенството с подробности за поканата на Тръмп към Радев за уч...
18:51 / 21.01.2026
Важно за втора пенсия?
17:06 / 21.01.2026
БНБ каза за фалшивите евробанкноти
17:02 / 21.01.2026
Грип при бременни жени – рискове и превенция
16:09 / 21.01.2026
Кирил Петков публично защити Лена Бориславова
16:08 / 21.01.2026
Бориславова: Активно работя по два нови проекта, с които ще се из...
14:13 / 21.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
08:42 / 19.01.2026
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазара и свиване на българското производство
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазара и свиване на българското производство
10:48 / 19.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Властта се зае с казуса "Кроношпан" във Велико Търново
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Война в Сирия
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: