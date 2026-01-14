ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Парламентът отложи обсъждането на измененията в Изборния кодекс
По време на заседанието на първо четене се предвиждаше разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители на 18 декември 2025 г. На второ гласуване в комисията трябваше да бъде подложен общ законопроект, обединяващ приетите на първо четене на 8 януари 2025 г. предложения – законопроекта на Костадин Костадинов ("Възраждане“), както и проектите, внесени от Тошко Йорданов (ИТН) и Атанас Зафиров (БСП-ОЛ).
Едно от основните искания на опозиционните партии е въвеждането на изцяло машинно гласуване. Тази позиция те заявиха и по време на консултациите при президента, проведени малко преди коледните празници.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 121
|предишна страница [ 1/21 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Млада мениджърка: Кога сте плащали 2 евро (или близо 4 лева) за б...
15:00 / 14.01.2026
Първи случай на чикунгуня е регистриран в България
14:24 / 14.01.2026
Иво Сиромахов: Тошко и Слави вече работят като охрана на Пеевски
13:37 / 14.01.2026
Пеевски откри нова експозиция в кабинета си - "Музей на Сглобката...
13:19 / 14.01.2026
Правителството одобри над 66 млн. евро
14:26 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS