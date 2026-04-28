Смъртта на близък човек е тежък емоционален момент, който неизбежно е съпътстван от редица административни задачи. Една от тях е свързана с пенсията на починалия и възможностите близките му да получат финансова подкрепа от държавното обществено осигуряване.

Важно е да се знае, че изплащането на пенсията се прекратява в края на месеца, в който е настъпила смъртта. Всички суми, които са били начислени, но не са получени приживе от пенсионера, принадлежат на неговите наследници, информира Plovdiv24.bg.

Как се получават дължимите суми?

Наследниците могат да изискат неизплатените средства, като подадат заявление в Националния осигурителен институт (НОИ). Към него задължително се прилагат акт за смърт и удостоверение за наследници. Експерти предупреждават, че ако след смъртта по банковата сметка на лицето продължат да постъпват суми, те трябва да бъдат възстановени на НОИ.

Наследствена пенсия: Кой има право?

Това е ежемесечно плащане, което се отпуска на деца до 18-годишна възраст (или до 26 г., ако продължават образованието си), на преживял съпруг: При достигнати определени години или трайна нетрудоспособност, на родители само ако са били издържани от починалото лице.

Размерът се изчислява като процент от полагащата се пенсия на починалия – 50% за един наследник, 75% за двама и 100% за трима или повече лица, като сумата се дели поравно между тях.

Вдовишка добавка – 30% подкрепа

Ако преживелият съпруг вече получава собствена пенсия, той има право на т.нар. "вдовишка добавка“. Тя представлява 30% от пенсията (или сбора от пенсиите) на починалия партньор. Важно уточнение е, че законът не позволява едновременното получаване на наследствена пенсия и вдовишка добавка – в такива случаи НОИ автоматично отпуска по-високия и изгоден за човека вариант.