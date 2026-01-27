ЗАРЕЖДАНЕ...
|ПР на ГЕРБ: Не ви ли е срам
Той се яви в съда по делото срещу него за длъжностни престъпления. Според обвинението на 17 март 2022 г., в качеството си на министър-председател, той е разпоредил на началник и заместник-началник на отдел "Разследване и методическо ръководство по разследването“ в Главна дирекция "Национална полиция“ (ГДНП), както и на главен разследващ полицай от същия отдел, да бъдат извършени арестите на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов. От Прокуратурата поддържат тезата, че дори като премиер Петков не е разполагал с правомощия да дава разпореждания на висши полицейски служители за задържането на тримата.
В хода на делото свидетелските показания на полицай Цветан Йоцов от ГДНП сочат, че обиските и арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова са били обсъждани с Петков в Министерския съвет. По преписката се е работило продължително време, като всяка седмица на ръководството на дирекцията е докладвано какви действия са извършени.
Арнаудова увери, че този статус не е в защита на Кирил Петков.
"Ние, двамата с Кирил Петков, сме си казали всичко по тази тема, даже и повече - той поднесе извиненията си. Този статус е в защита на фактите и на всички събития от онази вечер на 17 март 2022 г. И този статус не е в защита на всички останали, които от 10:00 ч. (по свидетелските показания) са били до Кирил Петков буквално и преносно във въпросния ден в кабинета му и зад гърба му. Които днес ни биват представяни за “достойни" пазители на държавността и правовия ред! Не ви ли е срам да хвърлите цялото гнусно авторство от онази нощ само и единствено на Кирил Петков? И ви питам аз - чуждата?! Не бързайте да обвинявате, че правя публична интрига, защото изобщо не ме интересува вашата партийна кухня, сами си я запалихте. Казвам само, че Кирил Петков остана сам днес, а не беше така на 17 март 2022 г. (денят на арестите)", написа тя.
