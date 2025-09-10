ЗАРЕЖДАНЕ...
Oтстъпка има тогава, когато предишната цена е била най-ниската преди началото на кампанията и е прилагана поне 30 дни
“Когато сме взели решението си да се възползваме от оферта за стока или услуга заради анонсирана отстъпка, а на място се оказва, че намалението не е валидно, това е нелоялна практика. След потвърждение от търговеца, че цената за нас в този период ще бъде тази, ние вече имаме устен договор и неспазването му е неизпълнение", посочи тя.
Руменова каза още, че намаляването на цената не е причина за предоставяне на по-ниско качество или на по-малък обем на стоките или услугите, като направи уточнението, че изключение правят случаите, в които търговецът предварително е обявил, че именно такива са причините за по-ниската цена.
При разминаване между обещано и предоставено, имаме възможност да избираме между връщане на парите или алтернативно предложение на търговеца, което обаче не може да е с по-лоши за нас условия. Ако услугите са с по-ниско качество и ние все пак решим да приемем офертата, търговецът трябва да ни възстанови част от платената от нас сума.
Габриела Руменова коментира и лятна кампания за отстъпки на облекла, която привлича клиенти с послание “Всичко -60%" и с няколко десетки пъти по-дребен шрифт е изписано “за избрани артикули". На щендера под този надпис има артикули с намаление от 58%, от 40% и др.
“Понякога всичко е вярно, но начина на представяне ни въвежда в заблуда – игра с вида и размера на шрифтовете, с цвета и пр.", обърна внимание тя.
Според нея задължителното двойно обозначаване на цените изисква още по-голямо внимание от потребителите при кампаниите за намаление, когато може да се появи твърде много информация върху етикетите – стара и нова цена в лева и евро, процент на отстъпката, други условия и пр.
