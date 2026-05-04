Бившият здравен министър от служебния кабинет "Близнашки" д-р Мирослав Ненков е претърпял тежка операция. Това съобщи самият той:

"Добро утро, Приятели. Преживях значимо медицинско събитие. С огромна благодарност към д-р Георги Ганчев и ръководеният от него хирургичен екип, които отстраниха всичко, което беше за отстраняване. С огромна благодарност към д-р Гергана Иванова, която освен, че ме приспа, ме и събуди!

С благодарност към всички колеги от Клиниката по Хирургия на УБСАЛЕ "Академик Иван Пенчев"! Тази история за безброен път доказва колко е важна медицинската профилактика, Приятели. Като казвам медицинска, имам предвид научно доказаната медицинска практика, не биорезонанси, вливки, енергийни настройвания и междупланетни диагностични методи.

Грижата за собственото ни здраве е единствено ЛИЧНА наша отгворност! Бъдете здрави! Пролетта дойде!".