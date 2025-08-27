Отрязаха мераци на Мюсюлманско изповедание - София

© Върховният касационен съд не допусна обжалване на решение на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдено решение на Окръжен съд – Кърджали за отказ на Мюсюлманско изповедание – София за претендираното от него връщане собствеността на части от недвижим имот, в който понастоящем попадат трибуните на арена "Спартак“ в града.



Върховните съдии приемат, че касационните оплаквания в жалбата на Мюсюлманско изповедание – София са недопустими в производство по допускане на касационното обжалване.



Припомням, че в решението си апелативните съдии приемат, че ищецът не е доказал идентичност на искания от него имот със съществувалия преди отчуждаването му през 1950 г. имот, който тогава е бил собственост на Кърджалийска мюсюлманска вероизповедна община. С Тълкувателно решение №1 от 17.05.1995 г. по тълкувателно дело №3/1994г. на ВКС е прието, че не се възстановява правото на собственост по отношение на отчужден незастроен имот, който след одържавяването му е застроен, освен върху останалата незастроена част, ако тя може да се обособи като самостоятелен обект на собственост. Когато след промяната на предназначението му върху отчуждения имот обаче са осъществени благоустройствени мероприятия, неговото предназначение е дотолкова съществено променено фактически, че той вече не съществува реално до размерите, в които е отчужден.



Предвид обстоятелството, че на терен по Подробния устройствен план на гр. Кърджали, отреден за "Летен театър“ с площ 7 450 кв.м., е изградена спортна площадка с трибуни, който обект се използва и за културни цели и функционира и като летен театър, то мероприятието, за което е отреден се явява реализирано. С влизане в сила на 01.06.1996 г. на Закона за общинската собственост, с който е определен режимът на обектите – общинска собственост, процесният поземлен имот е със статут на публична общинска собственост.Горното води до извод за неоснователност на предявения иск, поради което същият подлежи на отхвърляне.



Определението на Върховния касационен съд не подлежи на обжалване.