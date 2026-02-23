ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отпадат удостоверения за раждане и адресна регистрация
Планът за намаляване на бумащината в администрацията предвижда въвеждането на принципа "епизод от живота". С него се реорганизират административните действия около 11 събития от живота на човек – раждане, преместване, придобиване на свидетелство за управление на МПС, покупка и продажба на МПС, покупка и продажба на имот, наемане на работа, започване и закриване на бизнес, встъпване в брак и др. Целта е да се сведат до минимум задълженията на гражданите, като работата се прехвърли към администрацията, която да си обменя служебно информация. Сега, както често се изтъква в подобни документи, гражданите са превърнати в куриери на ведомствата, защото са принудени да разнасят хартии от една служба до друга.
За да се премахнат повечето от тези излишни стъпки и удостоверения, първо трябваше да се направи преглед на десетките закони, които ги изискват. Това вече е сторено, а проектът с изменения в закона за гражданската регистрация изглежда на финалната права да бъде публикуван за обществено обсъждане, според информацията за свършената по плана работа. С промените трябва да се изменят специалните закони, които изискват две ключови удостоверения – за раждане и за постоянен адрес.
Съобщението за раждане вече ще е в електронна форма, предвижда една от мерките за намаляване на административната тежест. Така болниците ще подават данните на Националната здравноосигурителна система (НЗИС), а тя би трябвало да ги препраща до националната база данни "Население", където да се генерира ЕГН на новороденото и да се върне по същия път обратно до болницата. Самото удостоверение за раждане трябва да отпадне, а информацията от акта за раждане ще се обменя служебно по електронен път. Предоставяне на хартиен носител, както сега се налага по всякакъв повод, ще остане само в изключителни случаи.
Сходни промени са подготвени в закона и за друго често искано удостоверение - за постоянен адрес. Тази информация също трябва да се обменя по служебен път между институциите, които ще бъдат задължени да актуализират съответните наредби. Тук всички ресорни институции вече са получили достъп до системата за обмен на справочна и удостоверителна информация RegiX, а промените са част от непобликувания още законопроект с промени в закона за гражданската регистрация. С тях местните власти ще бъдат задължени да актуализират информацията в реално време.
