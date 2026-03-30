Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:13 / 30.03.2026

Най-ниските температури през април в страната ще са между минус 5 и 0 градуса. Най-високите ще са между 24 и 29 градуса, като се очаква да бъдат достигнати през последното десетдневие от месеца, съобщи главен асистент д-р Красимир Стоев - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).



По думите му тази година през април се очаква средната месечна температура да бъде около и под нормата, която за по-голямата част от страната е между 10 и 13 градуса, по Черноморието и във високите полета - между 8 и 14 градуса, а за планините - от минус 5 до 3 градуса.



Месечната сума на валежите ще бъде над нормата, която за равнините е между 30 и 75 литра на квадратен метър, в планинските райони - между 60 и 100 литра на квадратен метър.



През първото десетдневие температурите ще бъдат по-ниски от климатичните норми. Под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони ще се създават валежни обстановки и на много места валежите ще бъдат значителни. На места в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове дъждът ще се примесва със сняг.



Относително стабилизиране - спиране на валежите, временно разкъсване на облачността и слабо затопляне, се очаква в средата на периода.



И през второто десетдневие ще има валежи и ще е хладно, през третото десетдневие температурите ще се доближат до климатичните норми.



И през повечето дни от второто десетдневие на април ще има валежи. Ще се задържи хладно. Повишена вероятност за обстановка със значителни валежи има около 12 април и през периода 16-19 април.



През третото десетдневие температурите ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми, но в началото на периода минималните ще са ниски и се очаква по високите полета и на места в котловините да се образуват слани.



Вероятност за преминаване на студени атмосферни фронтове с краткотрайни валежи, гръмотевични бури, градушки и относително понижение на температурите, ще има в средата на десетдневието и в края на месеца.



Април е типичен пролетен месец. Температурите се повишават значително. Броят на слънчевите дни се увеличава. Понякога при студени нахлувания от север вали сняг, а минималните температури се понижават под 0 градуса.



Опасност от слани съществува през целия месец април. При интензивни затопляния се достигат летни температури - до 30-34 градуса. През втората половина на месеца зачестяват и гръмотевичните бури, каза Красимир Стоев.