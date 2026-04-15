Минус 1 градус е най-ниската температура в днешния следобед у нас - към 15:00 часа. Данните са на НИМХ от станцията на връх Мусала. Най-топло е в Силистра - 20 градуса.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

- София 15 градуса

- Пловдив 14 градуса

- Варна 14 градуса

- Бургас 12 градуса

- Русе 19 градуса

- Стара Загора 14 градуса

- Благоевград 14 градуса

През нощта облачността ще е разкъсана. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 5°. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-съществени увеличения на облачността ще има над южните райони и на места в Югозападна България ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 19°.

Над планините облачността ще е по-често значителна и главно в Рило-Родопската област на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, над южното крайбрежие с разкъсана облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 13°-14°. Температурата на морската вода е около 11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.