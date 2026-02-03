ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
От днес има еднодневни винетки
Автор: Десислава Томева 08:09Коментари (0)138
©
Националното тол управление информира всички потребители, че винетки могат да бъдат купени от www.bgtoll.bg, мобилното приложение и официалната партньорска мрежа. Апелът към гражданите е да бъдат внимателни, тъй като в интернет има и фалшиви сайтове. Последният, за който са сезирани компетентните органи и са предприети действия за разследване и установяване на извършителите на измамата, е сайтът: bg-toll.com.

Поради очаквания повишен интерес към новата дневна винетка, която ще се продава от днес – 3 февруари, и изтичането на голям брой годишни винетки е необходимо гражданите да са внимателни и да ползват официалните канали за покупка:

–Интернет страницата на Националното тол управление: www.bgtoll.bg;

мобилното приложение BGTOLL;

– терминалите за самотаксуване в търговски обекти, посочени на страницата на НТУ (https://www.bgtoll.bg/e-vinetka);

– на каса в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура“;

– партньорската мрежа, обявена на сайта на НТУ - https://www.bgtoll.bg/za-nas/partniorska-mreja

През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Цените са фиксирани и не се начислят никакви допълнителни или административни такси:

Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.


Още по темата: общо новини по темата: 13
02.02.2026 Изтича валидността на хиляди винетки
01.02.2026 Влиза в продажба еднодневната винетка
30.01.2026 Раздадоха над 50 хиляди безплатни винетки
23.01.2026 Задават се проблеми с винетките
10.01.2026 Цените на винетките в евро. Еднодневната влиза в сила от февруари
08.01.2026 Директорът на тол управлението: Продажбата на по-скъпите винетки е абсолютно незаконна
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт: Цените на имотите ще се вдигат още доста
22:41 / 02.02.2026
Вирусолог: Няма опасност от масово разпространение на вируса Нипа...
23:14 / 02.02.2026
Сервитьор: Клиентите ни казват сами да си обръщаме левовете в евр...
22:42 / 02.02.2026
Финансист: По-висока доходност чрез държавни облигации за дребнит...
22:12 / 02.02.2026
Мъже с автомати са охранявали хижата, където бяха открити трима м...
21:19 / 02.02.2026
Името на Кирил Сакскобургготски се появи в досиетата на Епстийн
20:46 / 02.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
По-древен от Рим и по-устойчив от Троя: Хилядолетният Пловдив оживя във видео, създадено с изкуствен интелект
По-древен от Рим и по-устойчив от Троя: Хилядолетният Пловдив оживя във видео, създадено с изкуствен интелект
10:07 / 01.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Отказът от АЕЦ "Белене"
Разпространение на вируса Нипа
България в еврозоната
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: