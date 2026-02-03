От днес има еднодневни винетки

© Националното тол управление информира всички потребители, че винетки могат да бъдат купени от www.bgtoll.bg, мобилното приложение и официалната партньорска мрежа. Апелът към гражданите е да бъдат внимателни, тъй като в интернет има и фалшиви сайтове. Последният, за който са сезирани компетентните органи и са предприети действия за разследване и установяване на извършителите на измамата, е сайтът: bg-toll.com.



Поради очаквания повишен интерес към новата дневна винетка, която ще се продава от днес – 3 февруари, и изтичането на голям брой годишни винетки е необходимо гражданите да са внимателни и да ползват официалните канали за покупка:



–Интернет страницата на Националното тол управление: www.bgtoll.bg;



мобилното приложение BGTOLL;



– терминалите за самотаксуване в търговски обекти, посочени на страницата на НТУ (https://www.bgtoll.bg/e-vinetka);



– на каса в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура“;



– партньорската мрежа, обявена на сайта на НТУ - https://www.bgtoll.bg/za-nas/partniorska-mreja



През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Цените са фиксирани и не се начислят никакви допълнителни или административни такси:



Годишна – 49,60 евро (97 лв.)



Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)



Месечна – 15,34 евро (30 лв.)



Седмична – 7,67 евро (15 лв.)



Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)



Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.