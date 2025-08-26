ЗАРЕЖДАНЕ...
|От София до Бургас през Пловдив за 3 часа и 30 минути до 2029 г.
Проектът е част от модернизацията на жп направлението София – Бургас и представлява естествено продължение на друг ключов железопътен проект – трасето Елин Пелин – Костенец. Именно там се появяват сериозни затруднения с тунела край Вакарел.
По време на събитието Караджов присъства на символичното премахване на последната каменна стена, която разделяше двата пробива на тунела. Той коментира, че вече буквално "се вижда светлина в тунела“ за българските железници. Министърът изрази увереност, че до 2029 г. ще бъдат завършени не само този обект, но и всички останали девет участъка, по които в момента тече модернизация. Това ще позволи движение на влаковете със скорост до 160 км/ч по цялата линия.
Транспортният министър припомни, че през 2024 г. строителните дейности са били замразени, но след възстановяването на редовното плащане работата е подновена с ускорени темпове. Крайният резултат от цялостната модернизация ще бъде съществено съкращаване на времето за пътуване – от София до Бургас ще се стига за 3 часа и 30 минути вместо сегашните 5 часа и 30 минути с експресен влак.
Караджов обаче не коментира въпроса за хода на разследването на Европейската прокуратура. Той насочи вниманието и към проблемите при тунела край Вакарел. Според него съоръжението се намира в сложни тектонични пластове, които създават натиск и налагат прилагането на "много тежък крепеж“. Това ще доведе до драстично поскъпване на строителството и вероятно ще наложи стартиране на нова процедура. Министърът обяви, че с възобновяването на работата на парламента ще внесе предложение за юридическо решение на възникналия проблем.
