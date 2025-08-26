ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
От София до Бургас през Пловдив за 3 часа и 30 минути до 2029 г.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:36Коментари (0)650
© Plovdiv24.bg
Министърът на транспорта Гроздан Караджов обяви, че железопътната линия между Костенец и Септември трябва да бъде напълно завършена до 2029 г. Това той съобщи при инспекция на новопостроения най-дълъг тунел в участъка, чиято дължина е 2.5 км.

Проектът е част от модернизацията на жп направлението София – Бургас и представлява естествено продължение на друг ключов железопътен проект – трасето Елин Пелин – Костенец. Именно там се появяват сериозни затруднения с тунела край Вакарел.

По време на събитието Караджов присъства на символичното премахване на последната каменна стена, която разделяше двата пробива на тунела. Той коментира, че вече буквално "се вижда светлина в тунела“ за българските железници. Министърът изрази увереност, че до 2029 г. ще бъдат завършени не само този обект, но и всички останали девет участъка, по които в момента тече модернизация. Това ще позволи движение на влаковете със скорост до 160 км/ч по цялата линия.

Транспортният министър припомни, че през 2024 г. строителните дейности са били замразени, но след възстановяването на редовното плащане работата е подновена с ускорени темпове. Крайният резултат от цялостната модернизация ще бъде съществено съкращаване на времето за пътуване – от София до Бургас ще се стига за 3 часа и 30 минути вместо сегашните 5 часа и 30 минути с експресен влак.

Караджов обаче не коментира въпроса за хода на разследването на Европейската прокуратура. Той насочи вниманието и към проблемите при тунела край Вакарел. Според него съоръжението се намира в сложни тектонични пластове, които създават натиск и налагат прилагането на "много тежък крепеж“. Това ще доведе до драстично поскъпване на строителството и вероятно ще наложи стартиране на нова процедура. Министърът обяви, че с възобновяването на работата на парламента ще внесе предложение за юридическо решение на възникналия проблем.


Още по темата: общо новини по темата: 446
20.08.2025 »
04.08.2025 »
27.07.2025 »
26.07.2025 »
25.07.2025 »
23.07.2025 »
предишна страница [ 1/75 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Отново недостиг на учители, високите заплати не ги привличат
13:35 / 26.08.2025
Спешно забраниха риболова в някои реки
13:34 / 26.08.2025
Мъж загина, прегазен от камион, в Димитровград
13:33 / 26.08.2025
Драганов: Гърция въобще не е конкуренция на България за почивка
12:09 / 26.08.2025
До края на 2026 г. в EC: На дигитален портфейл в смартфона ще мог...
11:28 / 26.08.2025
Кардиолог към мъжете: Не е срамно да се ходи на прегледи
11:09 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
19:35 / 24.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
15:28 / 24.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Реформи в БДЖ
Купа на България сезон 2025/2026
Опасен хищник броди край Шумен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: