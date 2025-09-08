ЗАРЕЖДАНЕ...
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
В момента максималната необлагаема месечна сума е 200 лв., което след 1 януари 2026 г. ще се равнява на 102,26 евро. Таванът не е променян от 2022 г., въпреки че през този период цените в малката потребителска кошница са се увеличили с над 50%, а минималната работна заплата е нараснала значително.
Според операторите, дори без да се отчита допълнителната инфлация, за да се запази покупателната стойност на ваучерите от 2022 г., максималната необлагаема месечна сума трябва да бъде поне 150 евро. Настоящото ограничение остава по-ниско от нивата в повечето страни от Европейския съюз.
След въвеждането на дигиталните ваучери през 2024 г., броят на малките и средни търговци, които ги приемат, се е увеличил с близо 75% в сравнение с хартиените ваучери. В системата вече участват множество заведения за хранене, ресторанти, бакалии, кафетерии и закусвални, както и основните платформи за доставка на храна в страната.
Въпреки масовото въвеждане на електронни ваучери, хартиените ваучери все още се използват при специфични условия на труд, регламентирани от Наредба 11. Засега няма решение от страна на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика за тяхната дигитализация.
Проучвания показват, че над 90% от потребителите са доволни от дигитализацията на ваучерите по Наредба 7. Експертите смятат, че дигитализирането и на ваучерите по Наредба 11 би било логична следваща стъпка, модернизирайки социалните придобивки и предоставяйки повече гъвкавост и удобство на служителите.
