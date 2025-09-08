ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:06Коментари (0)90
©
Ваучерите за храна, които работодателите предоставят на своите служители, могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година. Това съобщи Мариус Попеску, оперативен директор на "Плъкси България“, пред изданието "Телеграф“, като уточни, че предложението идва от Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

В момента максималната необлагаема месечна сума е 200 лв., което след 1 януари 2026 г. ще се равнява на 102,26 евро. Таванът не е променян от 2022 г., въпреки че през този период цените в малката потребителска кошница са се увеличили с над 50%, а минималната работна заплата е нараснала значително.

Според операторите, дори без да се отчита допълнителната инфлация, за да се запази покупателната стойност на ваучерите от 2022 г., максималната необлагаема месечна сума трябва да бъде поне 150 евро. Настоящото ограничение остава по-ниско от нивата в повечето страни от Европейския съюз.

След въвеждането на дигиталните ваучери през 2024 г., броят на малките и средни търговци, които ги приемат, се е увеличил с близо 75% в сравнение с хартиените ваучери. В системата вече участват множество заведения за хранене, ресторанти, бакалии, кафетерии и закусвални, както и основните платформи за доставка на храна в страната.

Въпреки масовото въвеждане на електронни ваучери, хартиените ваучери все още се използват при специфични условия на труд, регламентирани от Наредба 11. Засега няма решение от страна на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика за тяхната дигитализация.

Проучвания показват, че над 90% от потребителите са доволни от дигитализацията на ваучерите по Наредба 7. Експертите смятат, че дигитализирането и на ваучерите по Наредба 11 би било логична следваща стъпка, модернизирайки социалните придобивки и предоставяйки повече гъвкавост и удобство на служителите.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Промени в пенсионните фондове
20:47 / 08.09.2025
По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако ...
20:38 / 08.09.2025
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни и...
21:20 / 08.09.2025
Маноле и Крислово отбелязаха своите традиционни празници за Рожде...
18:45 / 08.09.2025
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за к...
19:19 / 08.09.2025
Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-го...
20:51 / 08.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: