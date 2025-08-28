ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|От 1 септември се актуализират цените на тол таксите
Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г. и таксите бяха актуализирани с 10%. Второто от 1 септември ще бъде също с 10%, което е общо 20% за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет.
Например: ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.
Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.
Цените на винетките за леките автомобили не се променят.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Привлякоха към наказателна отговорност служителя на ЦГМ за боя в ...
15:50 / 28.08.2025
Стана ясно кой е младежът, загинал заедно с Габриела Драгоманска
15:23 / 28.08.2025
Атанас Запрянов: Дронът край Созопол е руски, бил е опасен
15:51 / 28.08.2025
Полицията изкара Паскал от КПК след разпита
15:54 / 28.08.2025
Здравният министър отхвърли твърдения за "изолиране" борда на ком...
16:12 / 28.08.2025
Предприемач: Имотът е само хартийка с твоето име, биткойнът е ист...
14:43 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS