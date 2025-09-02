ИЗПРАТИ НОВИНА
Още два антибиотика ще реимбурсира НЗОК за деца
Автор: Велизара Ангелова 19:01Коментари (0)133
НЗОК започна процедури за допълване на списъка с безплатни антибиотици за деца. Това каза управителят на Националната здравноосигурителна каса доц. д-р Петко Стефановски пред представители на медии, предаде "Фокус".

Здравната каса е започнала нови  процедури за допълване на списъка с безплатни антибиотици за деца до 7-годишна възраст, процедура е в ход и за два антивирусни лекарствени продукта и два антибиотика.

Антибиотиците са с активна съставка Ципрофлоксацин, Цефуроксим и Инозин.

Доц. Стефановски уточни, че процедурата е задействана тази седмица и предстои Националния център за цени и реимбурсиране да ги включи в Позитивния лекарствен списък.







