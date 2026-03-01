Централната избирателна комисия (ЦИК) прие решение за определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии извън страната.
Заплащането е съобразено с предвидените средства по бюджета на Министерството на външните работи, одобрени с план-сметката за изборите, приета от Министерски съвет.
На днешното заседание на ЦИК беше утвърден и образецът на бюлетината за гласуване извън страната, за да започне отпечатване.
Постъпило е писмо от Министерството на електронното управление, с което изпращат утвърдената методика за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване, съобщи заместник-председателят на ЦИК Емил Войнов.
Видно от методиката е, че са възприели предложението на ЦИК за проверка на параметризиращия софтуер, но другото предложение за провеждане на тест за техническа издръжливост на принтиращите устройства не е възприето, посочи той.
