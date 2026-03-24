Регистрирани са огнища на шарка и шап в Гърция и Кипър. Ветеринарните власти у нас въведоха строг клиничен надзор и извънредна проверка на биосигурността на животновъдните обекти. Целта е да се предотврати разпространението на заразата и да се избегнат икономически щети за страната, пише БНТ.
Преди седмица у нас беше създаден Национален оперативен кризисен щаб, чиято цел е да определи мерките и действията за справяне със заболяването.
"Едното от тях не сме го срещали от дълги години, но за съжаление миналата година имахме огнища на шарка. Успяхме да се справим с тях и да ограничим разпространението на заболяването. Тази година целта ни е да не допуснем заболяването изобщо да се появи на територията на областта", обясни д-р Христо Тодоров – директор на ОДБХ-Хасково.
Вчера в Хасково бе проведена Областна епизоотична комисия.
"Предприехме мерки за информиране на институциите. Със заповед на областния управител сме определили общинските епизоотични комисии да се събират, за да може всяка информация и всяко задължение да стигне до крайния гражданин, който се занимава с отглеждане на животни. Много важна е и ролята на кметовете по населените места. Те са тези, които ще свикат епизоотичните комисии."
По границата – на входа и на изхода на България – има засилен ветеринарен контрол със цел превенция, каза Гинка Райчева – областен управител на Хасково:
