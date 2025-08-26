ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Омбудсманът със съобщение до абонатите на топлофикациите
Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка. При съмнение относно верността на изравнителната сметка или на годишната фактура, има възможност да подаде възражение в рамките на този срок.
В случай че клиент не е получил изравнителната си сметка и годишната фактура за периода, в негов интерес е да ги изиска от съответното дружество.
След изтичането на нормативно определения срок не се приемат рекламации/възражения за преработване на изравнителната сметка. Съответно, омбудсманът не може да окаже необходимото съдействие. Потребителите могат да обжалват сметката си само по съдебен ред.
В срок до 31 август може да се заяви и допълнителен отчет на уредите, особено важно за тези, които не са осигурили достъп на редовните дати за отчет.
Правото на реално измерване и отчитане на потреблението е едно от основните права на гражданите, подчертава омбудсманът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
До края на 2026 г. в EC: На дигитален портфейл в смартфона ще мог...
11:28 / 26.08.2025
Кардиолог към мъжете: Не е срамно да се ходи на прегледи
11:09 / 26.08.2025
Експерт: Няма хора за работа, чрез които фирмите да разширят дейн...
11:07 / 26.08.2025
Премиерът: Предлагаме Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
11:06 / 26.08.2025
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи ...
11:00 / 26.08.2025
Зрелищно водно торнадо се завихри над Черно море!
11:01 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS