Официално: Четири нови защитени територии у нас
Автор: ИА Фокус 16:00Коментари (0)733
©
Обявени са четири нови защитени територии и е въведена промяна в площта на една. Заповедите са издадени на основание на Закона за защитените територии и са обнародвани в Държавен вестник. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. 

Три от защитените територии са в категорията "защитена местност" – "Маринов дол", "Сазладжата" и "Голяма Сютка". "Фрън кая" и Деликли кая" е в категорията природна забележителност. Обявено е и намаляване на площта на Природен парк "Сините камъни".

Защитена местност "Маринов дол" е в землището на село Буново, община Мирково, Софийска област, с обща площ 421,869 дка. Обявена е с цел опазването на комплекс от разнообразни букови гори, високопланински горски култури от смърч и гнездови местообитания на редки и защитени видове птици.

Защитена местност "Сазладжата" в землището на село Богданово, община Средец, област Бургас, е с обща площ 2301.892 дка. Основната  цел на опазване в защитената територия представлява комплекс от чисти и смесени гори от благун и гнездови местообитания на редки и защитени видове птици (черен щъркел, скален орел, южен белогръб кълвач, полубеловрата мухоловка и др.).

Защитена местност "Голяма Сютка" е разположена в област Пазарджик в землищата на град Ракитово, община Ракитово, град Батак, община Батак и на село Грашево, община Велинград. Тя има площ от 7350,785 дка. Предмет на опазване в защитената територия са местообитания на консервационно значими видове като кафява мечка /Ursus arctos/, вълк /Canis lupus/, видра /Lutra lutra/, трипръст кълвач /Picoides tridactylus/, глухар /Tetrao urogallus/, лещарка /Tetrastes bonasia/, пернатонога кукумявка /Aegolius funereus/, врабчова кукумявка /Glaucidium passerinum/, както и характерен горски ландшафт, развит по склоновете на едноименния родопски връх. Обявена е и с цел да бъде осигурена буферна територия, ограничаваща антропогенното въздействие около северозападната граница на Резерват "Беглика", в който се опазват ценни образци на смърчови екосистеми, редки и застрашени животински и растителни видове.

Природна забележителност "Фрън кая и Деликли кая" в землищата на село Челопеч, община Челопеч, и село Мирково, община Мирково, Софийска област, е с обща площ 35.505 дка. Обявена е с цел опазване на забележителен обект на неживата природа – скални форми с представителна и естетична стойност.

В границите на новообявените защитени територии се забраняват всички дейности, които могат да доведат до обезпокояване и унищожаване на видове, както и увреждане и унищожаване на местообитания – предмет на опазване. Забраните са въведени със заповедите за обявяването им.

Площта на Природен парк "Сините камъни" е намалена с 11,771 дка посредством изключване на поземлен имот от землището на Сливен, община Сливен, област Сливен. Така общата площ на природния парк възлиза на 113 796,229 дка. Намаляването на площта на парка е по предложение на областния управител на Сливен.

Обявяването на новите защитени територии е пример за добро сътрудничество между МОСВ и широк спектър от заинтересовани страни. Защитени местности "Маринов дол" и "Сазлъджата" са обявени по предложение на Световния фонд за дива природа WWF – България. Защитена местност "Голяма Сютка" е обявена по предложение на група партньори представители на държавни институции, НПО и на гражданското общество, включително Южноцентрално държавно предприятие, държавни горски стопанства,  граждани, Асоциация на парковете в България, Сдружение "Байкария", Сдружение "Алабак" и СНЦ "Рибарско сдружение НИЛЕТ". Природна забележителност "Фрън кая и Деликли кая" е обявена по предложение на Асоциация на парковете в България.







