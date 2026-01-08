Обявиха голяма промяна в националното външно оценяване след 7 клас

© Министерството на образованието и науката подготвя отмяна на частта в националното външно оценяване след 7 клас, която включва задачи с елементи от природните науки. Форматът на изпита и времетраенето остават същите като в предложения за тази година модел. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти във Велико Търново.



Решението е свързано с последното определение на Административния съд-София, което създава несигурност особено в настоящата политическа ситуация. "За да няма непредвидимост в системата изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи“, обясни министър Вълчев. Той уточни, че националното външно оценяване за 4. и 10. клас остава без промени – така както е утвърдено преди началото на учебната година.



Припомняме, че се предвиждаше националното външно оценяване по математика в 7. клас да включва 6 интегрирани задачи от областите биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, и география и икономика.



В момента се подготвя нова заповед на министъра на образованието и науката, която частично ще измени тази, утвърдена през август миналата година и ще отмени само включването на задачи от други предметни области в изпита по математика. Целта е да се осигури спокойствие и предвидимост на системата в следващите месеци.



Още в началото на тази седмица министър Красимир Вълчев проведе редица срещи и разговори по темата, включително и с жалбоподателите срещу въвеждането на интегралните задачи. Участниците се обединиха, че предвид създалата се към момента невъзможност за продължаване на планираните реформи за нормалното функциониране на системата е по-уместно частта, която се оспорва, да бъде отменена.