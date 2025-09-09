ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обезщетението за безработица мина минималната работна заплата в София
В същото време във Видин безработните получават значително по-малко – средно по 661 лева, почти два пъти по-ниско в сравнение със столицата.
По последни данни на НОИ, средното обезщетение за безработица в цялата страна е 820 лева. Най-висока сума получават безработните мъже в столицата - малко над 1200 лева, средно, а жените - 1058 лева. Следват безработните мъже във Варна с малко над 1007 лева средно обезщетение.
В нито една друга област на страната сумите не надхвърлят 1000 лева.
През тази година минималното дневно обезщетение за безработица е 18 лева, а максималният му размер достига 107,14 лева.
Периодът на изплащане на обезщетенията зависи от продължителността на осигурителния стаж на всеки.
Така например срокът за изплащане на хората със стаж до 3 години е най-кратък - 4 месеца, а за тези със стаж над 15 години е най-дълъг - 12 месеца.
