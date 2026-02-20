ИЗПРАТИ НОВИНА
Новоизбраният генерален директор на БНТ: Ако работим по правилата, няма как да не се харесаме и да не бъдем одобрявани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:26
© БНТ
Новоизбраният генерален директор на БНТ Милена Милотинова заяви в студиото на "Панорама", че ще залага на високи стандарти, безпристрастност и цивилизовано приемане на поста. Каза, че не се притеснява от високите очаквания към ръководството ѝ.

"Защото аз високите очаквания и високите цели съм ги заложила в концепцията си, представена пред Съвета за електронни медии и дискутирана на изслушването пред тях. Така, че те вече ме обвързват като генерален директор на БНТ", посочи тя.

По думите ѝ подписаният договор за управление я задължава към "високи журналистически стандарти и с безпристрастност в информацията", както и към спазване на Закона за радиото и телевизията.

Милотинова подчерта, че очакванията на обществото и на служителите в медията имат еднаква тежест:

"Двете неща имат еднакво значение. За мен имат еднаква тежест. БНТ по закон е обществена телевизия. На нея е именно обществената функция."

Като първа стъпка тя обяви намерение да възложи проучване и сериозен анализ на нуждите на аудиторията и очакването на зрителите, за да се прецени дали са нужни промени в програмната схема или създаване на нови формати.

По темата за съдебните дела около избора ѝ Милотинова заяви:

"Аз се надявам съдебната сага да приключи и да не продължи."

Тя припомни, че Върховният административен съд е дал възможност конкурсът да бъде довършен:

"Законът за радио и телевизия и текстът в него, който казва, че обжалването не спира изпълнението на решението, защитава всеки избор на Съвета за електронни медии за генерален директор"

Допълни, че обжалванията са практика при всеки избор на този пост.

Милотинова изрази надежда за "цивилизовано приемо-предаване" и спокойна работа в медията, както и казусът да отпадне от международни доклади и дебати.

"Телевизията трябва да спазва стандартите за правене на телевизия. Ако работим по правилата, ако работим по законосъобразност, а не по нечия си целесъобразност, ние няма как да не се харесаме и да не бъдем одобрявани", каза още тя.

Новият генерален директор на БНТ благодари за обществената и колегиалната подкрепа, която е получила.







