|Ново поскъпване от днес
Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г. и таксите бяха актуализирани с 10%. Второто от 1 септември ще бъде също с 10%, което е общо 20% за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет.
Например: ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.
Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.
Цените на винетките за леките автомобили не се променят.
