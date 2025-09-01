ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ново поскъпване от днес
Автор: Петър Дучев 07:44Коментари (0)791
©
От днес се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса. С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. бе предвидено поетапно изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г. и таксите бяха актуализирани с 10%. Второто от 1 септември ще бъде също с 10%, което е общо 20% за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет.

Например: ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.

Цените на винетките за леките автомобили не се променят.


Още по темата: общо новини по темата: 29
25.08.2025 Важна новина от АПИ, свързана е с е-винетки и маршрутни карти
05.08.2025 Предстоят проблеми с покупката на винетки
01.08.2025 Възможни са затруднения при закупуване на е-винетки
09.07.2025 Глобите за шофьори без винетка могат да скочат до 1800 лева
13.05.2025 63 млн. лева комисионни в тол системата
30.04.2025 Намаляват максималния размер на глобите за шофиране без винетка или тол
такса
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Мощен порой удави Китен, всичко е под вода!
23:22 / 31.08.2025
Борисов: Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за д...
20:27 / 31.08.2025
Урсула фон дер Лайен: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от Бъл...
20:09 / 31.08.2025
Отиде си поетът Кирил Кадийски
18:43 / 31.08.2025
Костадин Костадинов пред Plovdiv24.bg: Урсула ще трябва да влезе ...
18:23 / 31.08.2025
Урсула фон дер Лайен пристигна на летище "Пловдив"
17:58 / 31.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
10:02 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
08:44 / 30.08.2025
Михаела Филева категорична за сватбата
Михаела Филева категорична за сватбата
11:40 / 30.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: