ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Новият министър погна ЕРП-тата заради сметките за ток – имат срок до понеделник
Обект на проверките е начинът на разглеждане от електроснабдителните дружества на постъпилите жалби на гражданите, както произнасянето по конкретните сигнали и начинът на решаване на евентуално възникналите спорове. Целта на проверките е да се гарантира в най-висока степен защитата на потребителите.
По време на проверките е изискана информация за администрирането на жалбите от енергийните оператори – колко са получените жалби, кои от тях считат за основателни, респективно колко са удовлетворени и как, в какво се изразяват оплакванията на потребителите и др. Изискани са и сключени типови договори и приложимите към тях общи условия за енергоснабдяване.
За предоставяне на изисканите данни и документи, дружествата разполагат с тридневен срок, който изтича в края на деня в понеделник, 02.03.2026 г.
КЗП ще бъде безкомпромисна в прилагането на закона, включително и при налагането на санкции.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 26
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
БАБХ: Не се уволняват хора по анонимни писма
13:14 / 26.02.2026
ПП-ДБ за покачването на цената на водата: Заложена бомба за служе...
13:10 / 26.02.2026
Пламен Камбуров: В ръцете на този, който не го владее, автомобилъ...
13:14 / 26.02.2026
Андрей Гюров към областните управители: Очаквам максимално добра ...
13:20 / 26.02.2026
ГЕРБ алармира за ударно увеличение на цената на водата от 1 март
13:09 / 26.02.2026
Местните инвестиции водят пазара на имоти, чужденците остават на ...
12:15 / 26.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS