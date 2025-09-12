ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови правила за майчинските
Само тези, които са взимали обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и получавали и заплата, и обезщетение от НОИ, са 3389 жени, като 2700 от тях са работили на допълнителен договор при същия работодател, допълва министърът.
Това е наложило да бъдат приети промени в Кодекса за социално осигуряване, който са в сила от 1 юли тази година. Възприет е принципът при изплащане на други обезщетения, например болнични, при което изплащането на обезщетението се прекратява при полагане на труд при същия или друг работодател, при който е налице осигуряване за общо заболяване и майчинство.
Майчинските и обезщетенията за бременност и раждане са целеви, като се предоставят на работещите родители, за да полагат грижи за децата до навършване на определена възраст, допълва в отговора си Гуцанов.
Относно жените, които са земеделски производители, министърът посочва, че те са самоосигуряващи се. За тях законодателството е предвидило, че имат право на обезщетение за майчинство, ако са осигурени за общо заболяване и майчинство към момента на възникване на риска и имат 12 месеца осигурителен стаж.
Те имат право да изберат да получават парично обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст, когато не упражняват трудова дейност, или да получават 50 на сто от полагащото им се обезщетение, ако продължат да работят.
Осигурителното законодателство не ограничава възможността майките земеделски производители да продължат работата си по проекта "Млад фермер“ и да ползват права, както всички майки, които са прекъснали отпуска си и са се върнали на работа. Те ще имат право на обезщетение в размер на 50 на сто от получаваното до момента на започване на работа, пише в отговора.
