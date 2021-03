Номинираха за "Оскар" Мария Бакалова

© Актрисата Мария Бакалова е първата българска актриса, която е номинирана за най-престижната награда в света на киното - "Оскар". Тя ще се бори в категорията за "най-добра актриса в поддържаща роля". Става дума за ролята й на Тутар в "Борат" 2.



Така тя ще премери сили с Глен Клоуз ("Елегия Хилбили"), Оливия Колман ("Бащата"), Аманда Сайфред ("Манк") и Юн Ю-джун ("Минари").



Номинация за най-добър филм получиха "Бащата“, "Манк“, "Номадланд“, "Минари“, "Момиче с потенциал“, "Без звуци в живота“, "Делото срещу Чикаго 7“ и "Юда и черният месия“.



Церемонията ще се състои на 25 април.



Списък на номинациите за "Оскар" в по-важните категории:



Актриса в поддържаха роля:



Мария Бакалова – "Борат 2"



Глен Клоуз - "Елегия Хилбили"



Оливия Колман - "Бащата"



Аманда Сийфрид - "Манк"



Юн Ю-джун - "Минари"



Най-добър дизайн на костюми:



"Ема"



“Черното дъно"



"Манк"



"Мулан"



"Пинокио"



Най-добра оригинална филмова музика:



"Петата кръв"



"Манк"



"Минари"



"Новините от света"



"Душа"



Най-добър адаптиран сценарий:



"Борат 2"



"Бащата"



"Свят на номади"



"Една нощ в Маями"



"Белият тигър"



Най-добър оригинален сценарий:



"Юда и черният месия"



"Минари"



"Обещаваща млада дама"



"Без звуци в живота"



"Процесът срещу Чикаго 7"



Най-добър режисьор



Дейвид Финчър за "Манк"



Клои Чжао за "Земя на номади"



Емералд Фенъл за "Момиче с потенциал"



Лий Айзък Чънг за "Минари"



Томас Винтерберг за "Още по едно"



Най-добра актриса



Франсис Макдорманд за "Земя на номади"



Вайола Дейвис за "Ма Рейни: Майката на блуса"



Кери Мълиган за "Момиче с потенциал"



Ванеса Кърби за "Да намериш отново себе си"



Андра Дей за "Съединени американски щати срещу Били Холидей"



Най-добър актьор



Риз Ахмед за "Без звуци в живота"



Чадуик Боузман за "Ма Рейни: Майката на блуса"



Антъни Хопкинс за "Бащата"



Гари Олдман за "Манк"



Стивън Юн за "Минари“



Най-добър актьор в поддържаща роля



Саша Барън Коен за "Процесът срещу Чикато 7"



Даниел Калуя за "Юда и черният месия"



Лесли Одъм младши за "Една нощ в Маями"



Пол Рачи за "Без звуци в живота"



Лакийт Станфилдза "Юда и черният месия"



"Оригинална песен“



"Fight for You" от "Юда и черният месия" (Judas and the Black Messiah)



"Hear My Voice" от "Процесът срещу Чикаго 7" (The Trial of the Chicago 7)



"Speak Now" от "Една нощ в Маями" (One Night in Miami)



“Húsavík" от "Евровизия: Историята на Файър Сага" (Eurovision Song Contest)



“Io Si (Seen)" от "The Life Ahead"



Най-добър филм



Юда и черният месия



Бащата



Момиче с потенциал



Манк



Минари



Номадланд



Процесът срещу Чикаго 7



Без звуци в живота