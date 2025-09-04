ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Нинова: Потресаващо! Щом пребиват органите на реда, представяте ли си какво е за гражданите
Автор: Георги Кирилов 19:29Коментари (0)401
©
Нагли и самозабравили се типове пребиха нечовешки директора на полицията в Русе, защото им направил забележка, че карат по тротоара. Потресаващо! Това написа лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

"Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите. Хулигани и вандали с чувство за безнаказаност малтретират населението, защото знаят, че ще се измъкнат от правосъдието", допълни тя.

По думите ѝ управляващите са обещавали сигурност и стабилност. "Стабилна е само престъпността, която вилнее по улиците. Сигурно е само беззаконието. Никаква търпимост повече към фалшивото и провалено правителство, което не може да осигури и ден спокойствие на хората. И стига са се оправдавали с миналото. Управляват вече почти година. И става все по-зле. Да се махат, за да има поне глътка въздух за България", пише още Нинова.


Още по темата: общо новини по темата: 5
04.09.2025 Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
04.09.2025 Драгомир Драганов осъди остро нападението над директора на полицията в Русe
04.09.2025 Моцарт от Пловдив: Келеши! По Главната е пълно с тях, ще стане беля
04.09.2025 Кметът на Русе: Шокиран и гневен съм!
04.09.2025 Шеф на МВР е в тежко състояние след побой от младежи!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:07 / 04.09.2025
A1 празнува 30 години с нови тарифни планове за повече свобода и ...
15:44 / 04.09.2025
ГДБОП: Задържан е сърбин за трафик на марихуана за милиони през Г...
15:16 / 04.09.2025
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой от младежи!
14:42 / 04.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септе...
14:17 / 04.09.2025
Работник е пострадал при трудов инцидент в завод "Арсенал" в Каза...
13:47 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
Честито, легендо!
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Експерт: Хлебарките се пренасят доста лесно с багаж, но не оцеляват при сурови условия, където не се отоплява
Експерт: Хлебарките се пренасят доста лесно с багаж, но не оцеляват при сурови условия, където не се отоплява
08:40 / 03.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Матури 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: