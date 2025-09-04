Нинова: Потресаващо! Щом пребиват органите на реда, представяте ли си какво е за гражданите

© Нагли и самозабравили се типове пребиха нечовешки директора на полицията в Русе, защото им направил забележка, че карат по тротоара. Потресаващо! Това написа лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.



"Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите. Хулигани и вандали с чувство за безнаказаност малтретират населението, защото знаят, че ще се измъкнат от правосъдието", допълни тя.



По думите ѝ управляващите са обещавали сигурност и стабилност. "Стабилна е само престъпността, която вилнее по улиците. Сигурно е само беззаконието. Никаква търпимост повече към фалшивото и провалено правителство, което не може да осигури и ден спокойствие на хората. И стига са се оправдавали с миналото. Управляват вече почти година. И става все по-зле. Да се махат, за да има поне глътка въздух за България", пише още Нинова.