Николай Попов: Не ме е страх - нито от политици, нито от мутри
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:36
©
Бащата на Сияна - Николай Попов отново публикува скандален пост, свързан с бавната и мудна съдебна система по отношение на делата с катастрофи и смърт на пътя. Той коментира и недалновидните политически решения, които водят до вратички в законите. Ето какво сподели той във фейсбук: 

Цензура в действие

Вчера, заедно с родителите на Филип, със сдружение "Ангели на пътя“ и други родители на убити деца, бяхме във Висшия съдебен съвет, където заседава съдийската колегия.

Поискахме кадровиците на съда да ни изслушат.

Всички сте чували за скандалното дело "Божидара“, което се влачи вече осем години. За жалост, не е единственото.

Всички знаете и за дрогирания убиец на Филип, който беше освободен от съда. И сега се заканва на родителите на детето.

Десетки, дори стотици такива случаи на безобразия има в България.

В същото време делата на Сияна, Христина и Марти стават заложници на политически игри в съдебната система.

Спорното решение на ВКС за легитимността на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов поставя тези разследвания в огромен риск, защото са възложени на Националната следствена служба, с негови постановления.

Абсолютно е възможно извършителите да излязат на свобода или да се разминат с присъди. И не само по тези дела.

Ние не желаем да бъдем заложници на политици, заради техните бездействия или глупави решения.

Не заставаме на ничия страна, освен на страната на истината.

С нас имаше много медии, най-вече телевизии.

ВСС отказа да ни изслуша. Говорихме пред медиите, имаше огромен интерес.

Категорично заявих, че българският съд е пропит от корупция. Време е магистратите да признаят това и да изчистят "гнилите ябълки“, които са навсякъде.

Да спрат да си играят със съдбите на хора.

Поискахме справедливост за децата на България — убити, премазани по най-жесток начин.

Сияна няма да остане само снимка на стената.

Ще направя всичко възможно в нашата прекрасна страна да се случи истинска промяна.

Обществен натиск-всеки ден. Така събудихме много институции.

Приел съм това за своя кауза.

Дължа го на детето си и на всички, които ме подкрепят.

Не ме е страх-нито от политици, нито от мутри.

Няма какво да ми направят, защото вече ми взеха най-скъпото-живота на Сияна.

Аз нямам други деца. Имах само нея. Единствена, обичана, отгледана с много любов.

Едно дете за мен и майка ѝ, едно внуче за бабите и дядовците ѝ.

Въпреки огромния интерес, нито една телевизия не излъчи думите ми.

Само записваха, задаваха въпроси-и после мълчание.

Не съм дори предполагал, че в България съществува такава тежка цензура.

Знам кой се е обаждал и е наредил това "заглушаване“.

Но няма значение -няма да ме заглуши, нито ще ме спре.

Моята кауза е чиста.

Четат ме и ме слушат милиони хора само тук.

А той няма кауза. Няма нищо. Има само пари.

Споделете този пост, за да видят всички в каква страна живеем.

Тъжно. Жалко. Гнусно. 


