ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Николай Денков: Вече искаме оставката на кабинета
Един от организаторите на протеста - акад. Николай Денков, бивш министър-председател и съпредседател на ПГ на ПП-ДБ, изрази равносметката за случилото се.
"Това е протестът на двете "не“-та – това означава не на кражбите и не на лъжите. Този протест беше за бъдещето на младите. Те искат справедливост, да не ги лъжат повече, да не ги крадат и да имат бъдеще тук“, каза той пред bTV.
По думите му във вчерашния ден освен протеста е имало и друго събитие.
"Нека анализаторите да броят колко хора са били и кога стана преходът от едното събитие към другото събитие – защото те бяха две съвсем различни. Едното беше мирен протест – през цялото време се обясняваше, че трябва да се пазим от провокатори, след това, след 22:00 ч. – когато приключи протестът, имаше друга организация“, каза акад. Денков.
И въпреки че през изминалата неделя в предаването "120 минути“ председателят на ПП-ДБ Асен Василев обяви, че искането на протеста на 1 декември не е оставка на правителството, а изтеглянето на бюджета за 2026 година, на демонстрациите се чуха други скандирания.
"Така беше обявен и протестът – искаме връщане на бюджета, защото България има нужда от добър бюджет на 1 януари 2026 година. Това, което видяхме вчера обаче, е, че хората викаха "Оставка“, "Мафията вън“ и всъщност самия протест каза "не, ние искаме нещо повече“, обясни акад. Денков.
"Хората им показаха на площада, че тяхното време е изтекло. Борисов трябва да се пенсионира, ако изобщо иска ГЕРБ да има някакво бъдеще, Пеевски трябва да бъде премахнат от политическата система на България. Той не просто е вреден, той е опасен за България“, каза още той.
И обяви:
"Вече искаме оставката на кабинета. Видяхме, че не се справиха нито с подготовката на бюджета, през цялото време лъжеха, че това е единственият възможен бюджет“.
Той уточни, че тази позиция е както на ПП, така и на ДБ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 18
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Всички празници, които отбелязваме през месец декември
08:22 / 02.12.2025
Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена, за да се опороч...
08:13 / 02.12.2025
Оплакванията на този ден привличат нещастие
08:15 / 02.12.2025
Равносметката след протеста в София
07:54 / 02.12.2025
Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°
07:55 / 02.12.2025
Пеевски с първи думи след многохилядните протести в цялата страна...
23:37 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Симеон II се сдоби с чисто нова кола
17:36 / 30.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS