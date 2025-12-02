Николай Денков: Вече искаме оставката на кабинета

© Булфото Политически реакции на многохилядните протести срещу Бюджет 2026 белязаха вчерашния ден – своите публични позиции изразиха и президентът Румен Радев, и лидерът на "ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. Днес все още се очаква реакция и от мандатоносителя ГЕРБ, както и от вътрешния министър Даниел Митов.



Един от организаторите на протеста - акад. Николай Денков, бивш министър-председател и съпредседател на ПГ на ПП-ДБ, изрази равносметката за случилото се.



"Това е протестът на двете "не“-та – това означава не на кражбите и не на лъжите. Този протест беше за бъдещето на младите. Те искат справедливост, да не ги лъжат повече, да не ги крадат и да имат бъдеще тук“, каза той пред bTV.



По думите му във вчерашния ден освен протеста е имало и друго събитие.



"Нека анализаторите да броят колко хора са били и кога стана преходът от едното събитие към другото събитие – защото те бяха две съвсем различни. Едното беше мирен протест – през цялото време се обясняваше, че трябва да се пазим от провокатори, след това, след 22:00 ч. – когато приключи протестът, имаше друга организация“, каза акад. Денков.



И въпреки че през изминалата неделя в предаването "120 минути“ председателят на ПП-ДБ Асен Василев обяви, че искането на протеста на 1 декември не е оставка на правителството, а изтеглянето на бюджета за 2026 година, на демонстрациите се чуха други скандирания.



"Така беше обявен и протестът – искаме връщане на бюджета, защото България има нужда от добър бюджет на 1 януари 2026 година. Това, което видяхме вчера обаче, е, че хората викаха "Оставка“, "Мафията вън“ и всъщност самия протест каза "не, ние искаме нещо повече“, обясни акад. Денков.



"Хората им показаха на площада, че тяхното време е изтекло. Борисов трябва да се пенсионира, ако изобщо иска ГЕРБ да има някакво бъдеще, Пеевски трябва да бъде премахнат от политическата система на България. Той не просто е вреден, той е опасен за България“, каза още той.



И обяви:



"Вече искаме оставката на кабинета. Видяхме, че не се справиха нито с подготовката на бюджета, през цялото време лъжеха, че това е единственият възможен бюджет“.



Той уточни, че тази позиция е както на ПП, така и на ДБ.