Ники Кънчев с призив за Любо Пенев

© Водещият на "Стани Богат" Ники Кънчев поведе нова кампания в подкрепа на бившия футболист Любослав Пенев. Припомняме, че националът ни от 1994 г. се бори с коварната болест рак на бъбрека и в момента е в тежко състояние в болница в Германия.



"Днес на стадиона да ръкопляскаме в подкрепа на Любо Пенев в деветата минута!", написа Ники."



9 е нарочно избрано число, защото в по-голяма част от футболната си кариера Любо Пенев риташе облечен с фланелка с този номер.



Ники Кънчев пък е голям фен на ЦСКА, където е преминала и голяма част от спортната кариера на Любо. Днес червените се изправят срещу черно-белия отбор на Локомотив Пловдив на националния стадион "Васил Левски".