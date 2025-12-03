ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ники Кънчев с призив за Любо Пенев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:59Коментари (0)523
©
Водещият на "Стани Богат" Ники Кънчев поведе нова кампания в подкрепа на бившия футболист Любослав Пенев. Припомняме, че националът ни от 1994 г. се бори с коварната болест рак на бъбрека и в момента е в тежко състояние в болница в Германия.

"Днес на стадиона да ръкопляскаме в подкрепа на Любо Пенев в деветата минута!", написа Ники."

9 е нарочно избрано число, защото в по-голяма част от футболната си кариера Любо Пенев риташе облечен с фланелка с този номер.

Ники Кънчев пък е голям фен на ЦСКА, където е преминала и голяма част от спортната кариера на Любо. Днес червените се изправят срещу черно-белия отбор на Локомотив Пловдив на националния стадион "Васил Левски".


Още по темата: общо новини по темата: 9
03.12.2025 Мощна подкрепа за Любо Пенев в 9-ата минута на дербито ЦСКА - Локо (Пд)
01.12.2025 Съпругата на Любо Пенев: Моля ви, трябва да му дадем надежда!
01.12.2025 Нови подробности около тежкото състояние на Любослав Пенев
01.12.2025 Стоичков: Боби, Любо, Петьо - няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас!
01.12.2025 ПФК Ботев: Кураж, Ел Голеадор!
01.12.2025 ПФК Локомотив към Любо и Боби: Сигурни сме, че ще спечелите и тази битка
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Народните представители приеха да бъде изтеглен държавният бюджет...
13:55 / 03.12.2025
Тодор Кантарджиев: На 100 хиляди един може да направи възпаление ...
13:34 / 03.12.2025
Опити за измама с наближаването на въвеждането на еврото в Българ...
12:59 / 03.12.2025
Няма да се провежда референдум за еврото
13:56 / 03.12.2025
Важно за всички, които ще искат да ползват данъчни облекчения за ...
12:50 / 03.12.2025
Борисов: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ!
14:07 / 03.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
09:19 / 01.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Строителен предприемач: Има реална възможност цените на жилищата в България да поевтинеят
Строителен предприемач: Има реална възможност цените на жилищата в България да поевтинеят
11:03 / 01.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Водни спортове
ВК Марица, сезон 2025/2026
Протести срещу Бюджет 2026
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: