|Недоволство сред брокерите
Професионалните организации, представляващи значителна част от брокерите на недвижими имоти в България, изразяват категорично несъгласие с предложените изменения в Правилника за вписванията, с които се предвижда забрана за издаване на незаверени преписи от вписани актове (напр. документи за собственост, искови молби и др.) на трети лица, с изключение на адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и други ограничено изброени категории.
Внесените предложения могат да доведат до сериозни проблеми за пазара на недвижими имоти, включително увеличаване на имотните измами и затрудняване на правото на защита на пострадалите граждани. Брокерите, които играят ключова роля в процеса на сделки с недвижими имоти, ще бъдат възпрепятствани да изпълняват законовите си задължения и да осигуряват прозрачност на сделките.
Настоящият режим на публичност на вписаните актове гарантира сигурност, прозрачност и защита на гражданския оборот при сделки с недвижими имоти.
Съществуващата публичност на нотариалните актове и другите вписани актове е временна мярка до окончателното изграждане на реален Имотен регистър съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), който ще осигурява достъп на всички граждани до информация за всеки недвижим имот в страната – за вида на имота, за собствеността, за наложени върху него ипотеки и възбрани и други. Едва тогава публичността ще може да бъде редуцирана по обоснован начин.
Настоящите промени създават редица рискове:
Повишен риск от имотни измами – ограниченият достъп до вписаните актове ще възпрепятства купувачите и брокерите да проверяват автентичността на документите, което може да улесни използването на фалшиви документи при сделки.
Затруднена съдебна защита – ограниченият достъп ще попречи на пострадали от измами лица да се защитят ефективно без задължително ангажиране на адвокат, с което се нарушават основни принципи на гражданския процес и конституционно гарантираното право на защита на всеки гражданин.
Пречка пред професионалната дейност на брокерите – посредниците по сделки с имоти, които по закон имат задължения по проверка на собствеността, предотвратяване на измами, спазване на мерки срещу изпирането на пари и защита на личните данни, ще бъдат поставени в невъзможност да изпълняват функциите си. Това противоречи на усилията за въвеждане на регулация на професията "брокер на недвижими имоти“, която се подготвя с два законопроекта, внесени в Народното събрание.
Във връзка с изложеното, трите организации настояват:
Да не се ограничава публичността на вписаните актове до пълното създаване на реален Имотен регистър по смисъла на ЗКИР;
При евентуално приемане на предложените промени, брокерите на недвижими имоти да бъдат изрично включени сред лицата, които имат право на незаверени преписи от вписани актове (чл. 51, ал. 1 от Правилника за вписванията).
Прозрачността в имотните отношения е не само въпрос на пазарна сигурност, но и на защита на основни граждански права.
